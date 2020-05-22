Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 10,8, perakende ticaret sektöründe yüzde 5,0 ve inşaat sektöründe yüzde 31,1 arttı.
HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 51.1 OLDU
Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi nisan ayında 46,1 iken, mayıs ayında yüzde 10,8 oranında artarak 51,1 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi yüzde 82,9 artarak 77,2 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 19,2 azalarak 39,0 değerini aldı. Son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi ise yüzde 22,5 azalarak 37,1 oldu.
PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 79.0 OLDU
Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi mayıs ayında yüzde 5,0 oranında artarak 79,0 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 1,6 artarak 120,4 oldu. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi yüzde 48,8 artarak 75,1 değerini aldı. Son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi ise yüzde 26,7 azalarak 41,6 oldu.
İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 58.5 OLDU
Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 44,7 iken, mayıs ayında yüzde 31,1 oranında artarak 58,5 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi yüzde 39,9 artarak 77,1 oldu. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi ise yüzde 16,9 artarak 40,0 değerini aldı.
İnşaat sektöründe mayıs ayında girişimlerin yüzde 18,2'si faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 81,8'i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; diğer faktörler nisan ayında yüzde 50,7 iken mayıs ayında yüzde 47,3, talep yetersizliği nisan ayında yüzde 42,4 iken mayıs ayında yüzde 44,8 ve finansman sorunları nisan ayında yüzde 39,0 iken mayıs ayında yüzde 39,9 oldu.
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