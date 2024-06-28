SEĞMEN KARDEŞLER HALKA ARZ KAÇ LOT DAĞITACAK?

Halka arz büyüklüğü 1,7 Milyar TL olarak belirlenen Seğmen Kardeşler halka arzı toplamda 59,000,000 lot dağıtımı yapacak. Olası lot miktarı ise şu şekilde;

- 1.1 Milyon katılım ~ 38 Lot (1140 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 28 Lot (840 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 22 Lot (660 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 18 Lot (540 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 16 Lot (480 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 14 Lot (420 TL).

- 3.5 Milyon katılım ~ 12 Lot (360 TL).

- 3.9 Milyon katılım ~ 11 Lot (330 TL).