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        Haberler Bilgi Yaşam Elektriğe zam mı geldi, ne kadar oldu? EPDK duyurdu

        Elektriğe zam mı geldi, ne kadar oldu? EPDK duyurdu

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik zammıyla alakalı açıklama yaptı. Yapılan açıklama sonrası elektriğe zam mı geldi, ne kadar, kaç TL oldu sorusuna yanıt aranmaya başladı. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 16:52 Güncelleme: 28.06.2024 - 16:56
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        • 1

          EPDK’nın elektrik zammı duyurusu gündemde yer aldı. EPDK'dan yapılan açıklamada, enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında artış yapıldığı belirtildi.

        • 2

          ELEKTRİK FİYATLARINA ZAM YAPILDI!

          EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında artış yapıldı.

          EPDK'dan yapılan açıklamada, enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında artış yapıldığı belirtildi.

          Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 TL oldu.

          Tarifeler 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle geçerli olacak.

        • 3
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