14 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçen yıl Türkiye'nin şeftali ihracatı 128,6 bin tonla rekor kırdı.
AA muhabirinin Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) aldığı bilgiye göre, yaz meyvelerinden olan şeftalinin 2018'deki dış satımı, önceki yıla göre yüzde 43,7 artarak 89,5 binden 128,6 bin tona çıktı.
İhracat yıldızı bu meyvenin dış satımından elde edilen gelir ise yüzde 24,6 yükselişle 70,3 milyon dolardan 87,6 milyon dolara ulaştı.
Bursa ve Çanakkale ağırlıkta olmak üzere birçok kentte üretilen şeftali, 65 ülkede ağızları tatlandırdı.
- Her iki kilosundan biri Rusya'ya
Şeftaliye en fazla talep gösteren 5 ülke, Rusya, Irak, Romanya, Suudi Arabistan ve Suriye oldu.
En önemli ihracat pazarlarından Rusya, Türkiye'den gönderilen her iki kilogram şeftalinin birini aldı. Bu ülkeye geçen yıl ihracat, yüzde 30 artışla 56,2 bin tondan 72,9 bin tona çıktı. Rusya, şeftaliler için 2018'de 66,8 milyon dolar ödedi.
İkinci sırada gelen Irak'a dış satım, yüzde 66 artarak 13,9 bin tondan 23 bin tona, değer açısından ise yüzde 21 yükselerek 4,6 milyon dolardan 5,6 milyon dolara yükseldi.
Romanya ve Suriye'ye ihracat artışı yüzde 164 olarak gerçekleşti. Romanya'ya dış satım, bin 600 tondan 4,2 bin tona, Suriye'ye ise 3,5 bin tondan 9,4 bin tona çıktı.
Suudi Arabistan'a ihracat yüzde 14 azalsa da 2,5 bin tonla en fazla ürün gönderilen 4. ülke oldu.
UİB'in şeftali ihracatı, 2018'de miktar bazında 2 bin 209 ton, değer olarak ise 1 milyon 646 bin 699 dolar olarak gerçekleşti.
Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, bu yıl şeftalinin ihracatının artışında, ürünün piyasada yeterli miktar ve kalitede bulunmasının etkili olduğunu söyledi.
Yılı ihracat rekoruyla kapatan birkaç üründen biri olan şeftalide ilk kez 100 bin tonun üzerinde bir dış satıma ulaşıldığını belirten Yazgan, "Yurt dışından farklı çeşitler talep ediliyor. Bunları sunmayı başarır ve kalitesi sorununu aşarsak gelen taleplerin artmasıyla ihracatımızı daha yukarılara taşıyabiliriz. Umarım bu yıl da hava şartları ve diğer koşullar iyi giden hem üreticimiz hem de ülkemiz kazanır." dedi.
Şeftali ihracatında son 10 yılın rakamları şöyle:
|YILLAR
|BİN TON
|MİLYON DOLAR
|2009
|32,3
|24
|2010
|41,6
|29,2
|2011
|33
|21,9
|2012
|44,1
|28,4
|2013
|34,9
|28,2
|2014
|40
|35,3
|2015
|50,8
|39,1
|2016
|49,6
|25,5
|2017
|89,5
|70,3
|2018
|128,6
|87,6
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