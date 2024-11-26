SEDDK, İslami Finansal Hizmetler Kurulu ile bir araya geldi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 19 Kasım 2024 tarihinde, katılım finans alanında uluslararası standart düzenleyici bir kuruluş olan İslami Finansal Hizmetler Kurulu (IFSB) heyeti ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Katılım Sigortacılığının Geleceği değerlendirildiği toplantıda, Türkiye’deki katılım sigortacılığının mevcut durumu, yasal altyapısı ve geleceğe yönelik stratejik hedefleri kapsamlı bir şekilde IFSB heyetiyle paylaşıldı.

REKLAM advertisement1 SİGORTACILIK BİLİNCİNİN YAYGINLAŞMASI HEDEFİ Bu çerçevede, katılım sigortacılığının sigortacılık bilincinin yaygınlaşması ve sigortalılık oranının artırılmasındaki rolü ve önemi ile bu alanda kamu ve özel sektör işbirliği dünya uygulamaları ile örneklendirilerek tartışıldı. Bu minvalde, devam eden katılım sigortacılığı mevzuatı çalışmaları ve sektöre kazandıracağı yenilikler üzerinde duruldu. Türkiye’de bu alanda atılması planlanan adımlar hakkında detaylı bilgi paylaşımı yapıldı. IFSB heyeti ise dünyadaki katılım finans sektörüne dair genel bir değerlendirme yaparak, yayımladıkları standartların sektöre etkilerini, bu alandaki öncü rollerini ve uluslararası deneyimlerini paylaştı. Heyet, sektörel gelişim için uluslararası standartların önemine vurgu yaparak, katılım sigortacılığının gelişmesine katkıda bulunabilecek yeni ortak çalışma alanları önerdi.

İŞBİRLİĞİ VE STANDARDİZASYON Toplantıda, SEDDK ile IFSB arasında katılım sigortacılığı alanındaki potansiyel iş birliği fırsatları değerlendirildi. Uluslararası standartlaşmanın yanı sıra bilgi ve tecrübe paylaşımının önemi ele alınarak, karşılıklı iş birliğini güçlendirecek adımlar tartışıldı. Bu temasların bir parçası olarak, 18 Kasım 2024 tarihinde düzenlenen “Türkiye’de Katılım Finans Sistemi ve IFSB ile İş Birliğinin Güçlendirilmesi” başlıklı forumda, SEDDK Katılım Düzenleme Daire Başkanı Şanbaz Yıldırım, “IFSB-Türkiye İlişkileri ve İleriye Dönük Yol Haritası” oturumunda konuşmacı olarak yer aldı. Oturumda, katılım sigortacılığının kendine özgü yapısı, Türkiye'deki mevcut mevzuat yapısı ve sigortacılık sektörü içindeki payı, Orta Vadeli Program (2025-2027), 12. Kalkınma Planı ve Katılım Finans Strateji Belgesi’nde yer alan somut eylem maddeleri detaylı bir şekilde açıklandı. Ayrıca Yıldırım, uluslararası standartlar ve katılım finans ekosistemiyle uyumlu bir katılım sigortacılığı mevzuatının, bu alanda yatırım yapmak isteyen yabancı sermayenin ülkemize çekilmesinde ve katılım sigortacılığının %15 pazar payı vizyonuna ulaşmasındaki önemine vurgu yaptı.