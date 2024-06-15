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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik SED ödemeleri hesaplara yatırılıyor - Sosyal Güvenlik Haberleri

        SED ödemeleri hesaplara yatırılıyor

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Haziran ayına ilişkin 887 milyon TL tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırıyoruz" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2024 - 10:07 Güncelleme: 15.06.2024 - 10:07
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

        Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurguladı.

        Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, “Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Haziran ayına ilişkin 887 milyon TL tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırıyoruz” dedi.

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