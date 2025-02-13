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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERLER: İstanbul'da park yeri kavgasında Şirinevler Mahallesi Muhtarı İbrahim Güzel katil oldu | Son dakika haberleri

        İstanbul'da park yeri kavgasında muhtar katil oldu!

        İstanbul Bahçelievler'de, mahalle muhtarı İbrahim Güzel ile iş yeri sahibi Şeref Yılmaz arasında, dükkanın önüne araç park etme meselesinden tartışma çıktı. Kendisine çakı ile saldıran Yılmaz'a, Güzel silahla karşılık verdi. Şeref Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 10:53 Güncelleme: 13.02.2025 - 13:15
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        Park yeri kavgasında muhtar katil oldu!
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        İstanbul'da olay 29 Ocak günü saat 14.00 sıralarında, Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Er Sokakta yaşandı. Şirinevler Mahallesi Muhtarı İbrahim Güzel, aracıyla geldiği sokakta Şeref Yılmaz’ın dükkanının önündeki boş alana park etmek istedi.

        ÇAKI İLE SALDIRINCA SİLAHINI ATEŞLEDİ

        Hayatını kaybeden Şerif Yılmaz.
        Hayatını kaybeden Şerif Yılmaz.

        DHA'daki habere göre ikili arasında park sebebiyle çıkan tartışmada Şeref Yılmaz yanındaki çakı ile İbrahim Güzel’e saldırdı. Çocuklarının yanında saldırıya uğrayan Güzel ise belindeki silahı çıkararak Şeref Yılmaz’ı yaraladı.

        MUHTAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Şirinevler Mahallesi Muhtarı İbrahim Güzel.
        Şirinevler Mahallesi Muhtarı İbrahim Güzel.

        İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Bacağından ve omzundan yaralanan Şeref Yılmaz ambulansla hastaneye kaldırılırken, muhtar İbrahim Güzel polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Güzel, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        13 GÜN HAYATA TUTUNABİLDİ

        Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şeref Yılmaz, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi yarın Şirinevler Ulu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası defin edilecek.

        "BEN ULAŞTIĞIMDA KENDİNDEYDİ"

        Olayı gören sokak esnafı Semiha Dağyurdu, "Ben balkondaydım. O sırada bağrışmaları duydum. Şeref Bey’in, 'Allah için git' dediğini duyduk öncelikle. Arkasından kavga var, Şeref abi biriyle kavga ediyor diye indik aşağı. Ama inerken merdivenden silah sesleri duyduk. Binanın çıkışında da Şeref abi yerdeydi. İbrahim bey de hâlâ silah elinde, ateş ediyordu.

        8-9 el ateş etti galiba, çünkü yukarı, havaya doğru da ateş etti. Adam yerdeydi. Yetiştiğimizde etrafı kalabalıktı. Ben ulaştığımda kendindeydi. 'Şeref abi kendinde misin?' diye sorduğumda, 'Evet' diye cevap almıştım. Nereden yaralı olduğunu bilmediğim için, orada genç bir çocuk ilgileniyordu, bakıyordu vücuduna. Ayağından dedi çocuk hatta. 'Oraya bir bağlayın' dedim ambulans gelene kadar. Ayağını bağladılar. Sonra omzundaki yarayı gördük" dedi.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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