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        Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ OLAY! Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!

        Burdur'da, ağabeyi 44 yaşındaki Cihan Karaca'yı av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan 36 yaşındaki Ahmet Karaca duruşmadaki ifadesinde, ağabeyinin kendisine cinsel saldırıda bulunmak istediğini öne sürerek, "Bir anda kendimi kaybettim. Öldürme niyetim yoktu. Duvara dayalı av tüfeğini aldım. Kendimi vurmak istiyordum" dedi. Duruşmada sanığın anne ve babası ise oğullarından şikayetçi olmadıklarını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 09:03 Güncelleme: 13.02.2025 - 10:32
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        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
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        Burdur'da olay, 22 Şubat 2024'te Burdur merkeze bağlı Halıcılar köyünün dağlık bölgesindeki keçi ağılında meydana geldi. Cihan Karaca'nın (44) av tüfeğiyle vurulmuş cesedi bulunmasının ardından jandarma inceleme başlattı.

        BABASI VE KARDEŞLERİ GÖZALTINA ALINDI

        DHA'daki habere göre ekipler, Cihan Karaca'nın babası Ahmet Karaca, kardeşleri Ahmet Karaca (36), Doğan Karaca ile Ferhat Karaca'yı gözaltına aldı. Savcılıktaki ifadesinde ağabeyini öldürdüğünü itiraf eden Ahmet Karaca, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Baba Ahmet Karaca ifadesinin ardından bırakılırken, Doğan Karaca ve Ferhat Karaca ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        Haklarında 'Beden bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen tutuklu sanık Ahmet Karaca, tutuksuz sanıklar Doğan Karaca ve Ferhat Karaca hakim karşısına çıktı. Duruşmada baba Ahmet Karaca ile anne Alime Karaca da tanık olarak yer aldı.

        "KENDİMİ VURMAK İSTİYORDUM"

        Burdur 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Ahmet Karaca, ağabeyinin kendisine cinsel saldırıda bulunmak istediğini öne sürerek, "Ferhat ekmek almak için köye gitmişti. Beni kulübeye soktu. Köye gitmek istedim, izin vermedi. 'Olayı kimseye anlatmayacaksın, öldürürüm' diye tehdit etti. Kulübenin içerisinde ağlıyordum. Ağabeyim daha sonra kulübeye gelip yattı. Bir anda kendimi kaybettim. Öldürme niyetim yoktu. Duvara dayalı av tüfeğini aldım. Kendimi vurmak istiyordum. Tüfeği yere dayayarak kafama yönelttim. Maktul bana doğru döndü, uyuyup uyumadığından emin olamadım. Tüfeği ona doğrulttum. Kendimi kaybettim. Elim ayağım titriyordu. 2 el ateş ettim. Pişmanım" dedi.

        "CİHAN'IN BANA KARŞI EYLEMİ OLMADI"

        Tutuksuz yargılanan Doğan Karaca, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Isparta'da kereste fabrikasında çalışıyorum. Ben olay günü çalıştığım iş yerine gelen telefonla olayı öğrendim. İş yerinden izin alıp olay yerine geldim" diye konuştu.

        Ferhat Karaca ise "Yayladaki kulübede Ahmet, Cihan ve ben birlikte kalıyorduk. Olaydan bir gün önce ekmek almak için köye gittim. O gün kulübede değildim. Köyde ailemin yanında kaldım. Ölen Cihan'ın bana karşı bir eylemi olmadı. Olayı sabah duydum" dedi. Duruşmada, baba Ahmet Karaca ve anne Alime Karaca, oğulları arasında husumet olmadığını anlatarak, şikayetçi olmadıklarını söyledi. Mahkeme heyeti duruşmayı 24 Nisan'a erteledi.

        "KİM İSTER BİRİ ÖLSÜN BİRİ ÖLDÜRSÜN"

        Adliye çıkışında gazetecilere konuşan baba Ahmet Karaca, "İfadelerimizi verdik. Kim ister ki evladından biri ölsün, biri öldürsün. Yaylada olmuş olay" dedi.

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