Ankara'da olay Keçiören ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu öne sürülen Serpil Altınok Dereci (32), evde bulunan çocukları Afra Sümeyye Dereci (10), Muhammet Ali Dereci (7) ve A.B.D.'nin (12) bileklerini kesti.

İKİ ÇOCUK EVDE YAŞAMINI YİTİRDİ

DHA'daki habere göre komşuların ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Afra Sümeyye Dereci ve Muhammet Ali Dereci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.