Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Şizofreni anne katliamı! Anne hastaneye yatırıldı! Bir aile yok oldu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda! Bir aile yok oldu...

        Ankara'da iki çocuğunu öldürüp, birini de ağır yaraladığı gerekçesiyle 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklanan 32 yaşındaki Serpil Altınok Dereci, mahkeme kararıyla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi. Baba Mehmet Dereci ise öldürülen evlatları 10 yaşındaki Afra Sümeyye ve 7 yaşındaki Muhammet Ali Dereci'nin tabutlarına sarılıp gözyaşı döktü

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.02.2025 - 07:53 Güncelleme: 13.02.2025 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara'da olay Keçiören ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu öne sürülen Serpil Altınok Dereci (32), evde bulunan çocukları Afra Sümeyye Dereci (10), Muhammet Ali Dereci (7) ve A.B.D.'nin (12) bileklerini kesti.

        İKİ ÇOCUK EVDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        DHA'daki habere göre komşuların ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Afra Sümeyye Dereci ve Muhammet Ali Dereci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        ANNE 'KASTEN ÖLDÜRME'DEN TUTUKLANDI

        Yaralı olan A.B.D. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren A.B.D.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan anne Dereci, çıkarıldığı mahkemece 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        GÖZLEM ALTINA ALINMASI TALEP EDİLDİ

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin ruhsal durumunun net teşhisi ve kişinin davranışları üzerindeki etkilerinin saptanması amacıyla Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nde 3 hafta süreyle gözlem altına alınmasını talep etti.

        PSİKİYATRİ HASTANESİNE YATIRILDI

        Talebi değerlendiren Ankara 10'uncu Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla şüphelinin psikiyatri hastanesine sevkine karar verildi.

        CENAZELER İSTANBUL'A GETİRİLDİ

        İHA'daki habere göre dehşetin ardından hayatını kaybeden çocuklar Afra Sümeyye Dereci ve Muhammet Ali Dereci'nin cenazesi, babaları Mehmet Dereci tarafından İstanbul'a getirildi.

        ÇOCUKLARINA SON KEZ SARILDI

        Kartal Kavaklı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Şeyhli Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye katılan baba Dereci'nin, gözyaşları içinde çocuklarının tabutlarına sarılıp gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.

        Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #ankara
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Kemal gideli 3 gün oldu! Daha 16 yaşında... Korkutan bekleyiş!
        Kemal gideli 3 gün oldu! Daha 16 yaşında... Korkutan bekleyiş!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Eski eşi tarafından vurulan genç kadın öldü
        Eski eşi tarafından vurulan genç kadın öldü
        "Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez!"
        "Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez!"
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        İş kazasında rapor parası düştü
        İş kazasında rapor parası düştü
        Trump-Putin ilişkisinde önemli anlar
        Trump-Putin ilişkisinde önemli anlar
        İsrail İran'ın nükleer tesislerine saldıracak mı?
        İsrail İran'ın nükleer tesislerine saldıracak mı?
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Habertürk Anasayfa