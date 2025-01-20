Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri için açıklama geldi! SED Ocak ödemeleri yattı mı?
Binlerce ailenin yararlandığı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldi ve ödemelerin yatırıldığı bildirildi. Peki, 2025 SED ödemesi ne kadar oldu? İşte, SED Ocak ödemesi için sorgulama ekranı ve diğer detaylar...
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Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için yapılan SED ödemeleri, Ocak ayı hesaplara yattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti. Peki, SED ödemeleri ne kadar oldu ve ödemenin yatıp yatmadığına nereden bakılır? İşte, detaylar...
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SED ÖDEMELERİ OCAK AYI YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Ocak ayına yönelik toplam 1 milyar 189 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık.” açıklamasında bulundu.
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SED ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?
Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde ortalama 7 bin 94 lira olarak yatırılacak.
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SED ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI
Aşağıdaki linkten SED ödemesinin yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.
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KİMLER SED ÖDEMESİ ALABİLİR?
-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.
-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.
-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.
-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.
Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.