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Seçkin Piriler kimdir? Survivor 2023 ünlüler takımı yarışmacısı Seçkin Piriler kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2023 ünlüler takımı yarışmacısı Seçkin Piriler kimdir?

Survivor 2023 programı yeni formatıyla birlikte yeniden seyirci karşısına çıkıyor. 15 Ocak Pazar günü itibarıyla başlayacak olan Survivor 2023 yarışmacılarından biri de Seçkin Piriler. Ünlüler takımında yer alan Seçkin Piriler'in hayatı merak konusu oldu. İşte, 2023 Survivor ünlüler Seçkin Piriler hayatı, yaşı ve memleketi hakkında merak edilenler…

Giriş: 14.01.2023 - 16:11 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Survivor 2023 programı için geri sayım başladı. Yeni konseptiyle ekranlara dönen Survivor yeni sezonda ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olmak üzere 3 farklı grup büyük ödül için yarışacak. Ünlüler kadrosunda; Seçkin Piriler, Wilson, Zeynep Alkan, Aysu Keskin, Cansu Tuman, Yusuf Güney, Barış Telli ve Murat Eken yer alacak. Gelişmenin ardından "Survivor 2023 ünlüler takımı yarışmacısı Seçkin Piriler kimdir, kaç yaşında ve nereli?" araştırmaları hız kazandı. İşte, Survivor Seçkin Piriler'in hayatı..

  • SURVİVOR SEÇKİN PİRİLER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

    Seçkin Piriler, 29 Aralık 1980 İstanbul doğumlu, eski manken, sunucu ve oyuncudur. 1998 yılında katıldığı "Elite Model Look" yarışmasında Azra Akın'ın ardından ikinci seçildi. Yarışmanın ardından mankenlik ve modelliğe başladı. Dünyaca ünlü markaların defilelerinde yer aldı. Hababam Sınıfı Üç Buçuk, Hababam Sınıfı Askerde ve Çılgın Dershane gibi Türk filmlerinde yardımcı rol aldı.

  • 2003 yılında "Kırmızı Pabuçlar" adlı bir albüm çıkardı. Müzik programı ile sinema programı sundu ve reklamlarda rol aldı. Kenan Doğulu’nun "Kime Ne" müzik klibinde oynadı. İstanbul Moda Akademisi'nde eğitim gördükten sonra koleksiyon tasarımları hazırlamaya başladı. Piriler, televizyon çalışmalarına halen devam etmektedir.

     

    24 Mart 2010 tarihinde 4 senedir birlikte olduğu Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile evlenmiştir. Hakan ve Volkan adında iki oğlu vardır. 11 Mart 2016 tarihinde Kaan Tangöze ile anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştır.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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