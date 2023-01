Survivor 2023 yeni sezonu başladı! İşte ünlüler, gönüllüler, fenomenler kadrosunda yer alan isimler...

TV8 ekaranlarında izleyiciyle buluşan Survivor'un yeni sezonu başladı. 2006'dan beri her yıl TV8 ekranlarında izleyici karşısan çıkan yarışma yeni sezonda yepyeni bir formatla izleyici karşısına çıktı. Dominik adalarına giden yarışmacılardan kıyasıya rekabetle ödül oyunu ve dokunulmazlık oyununun oynandığı ilk bölüm ile 15 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'da ekranlara geldi. Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği programda bu yıl ilk kez 3 takım olacak. Ünlüler ve gönüllülerin yanı sıra fenomenlerin de yarışacağı programda kadronun tamamı da belli oldu. İşte Survivor 2023 ünlüler, gönüllüler ve fenomenler yarışmacıları...