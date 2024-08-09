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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cansız bedeni teknedeki buzdolabında bulunmuştu! Hilmiye Tuğba Esgin cinayetince 'yasak aşk' detayı - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Cansız bedeni teknedeki buzdolabında bulunmuştu! Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinde 'yasak aşk' detayı!

        İzmir Karşıyaka'da balıkçı barınağındaki bir teknedeki buzdolabında cansız bedeni bulunan 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin'in yasak ilişkiye kurban gittiği öğrenildi. Gözaltında bulunan 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edilecek. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..

        Giriş: 09.08.2024 - 13:00 Güncelleme: 09.08.2024 - 13:00
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        Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinde 'yasak aşk' detayı!
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        İzmir Karşıyaka'da balıkçı barınağında Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin devriyesi sırasında bir teknedeki buzdolabında cansız beden bulundu.

        Olayda ekipler, kadavra köpeğinin tepki verdiği yere giderek buzdolabından dışarı çıkmış bir el gördü. Bölgeye daha sonra emniyet güçleri sevk edildi.

        BUZDOLABINDA GENÇ KIZIN CESEDİ ÇIKTI

        Olay yerine gelen savcının gözetiminde buzdolabı açıldığında cenin şeklinde vücut bütünlüğü bulunan bir kadına ait ceset olduğu görüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede cesedin 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin'e ait olduğunu belirledi. Savcı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının ardından Esgin'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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        BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

        Kafasında darp ve yaralanma izleri bulunan genç kadının yapılan incelemelerinde boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Esgin'in ölümünün ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri tekne sahibi Şenol A., eşi Belgin A. ve tekneyle bağlantılı başka kişi de olmak üzere 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        SORGUDA ÇELİŞKİLİ BİLGİLER VERDİ

        Yapılan sorguda, Şenol A.’nın çelişkili bilgiler verdiği görüldü. Genç kızla yasak ilişki yaşadığı ortaya çıkan şüpheli, önce genç kıza tokat attığını, bu tokatla genç kızın yere düşüp kafasını vurduğunu iddia etti. Ancak daha sonra sorguda farklı bilgiler verdi.

        DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

        Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada çelişkili bilgiler verilen olayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Polisin yaptığı çalışmada Hilmiye Tuğba Esgin tekne sahibi Şenol A'nın kız arkadaşıydı. Çalışmayan genç kız ablasında kalmamak için şüphelinin yanında kalıyordu.

        İddiaya göre Belgin A., kocası Şenol A.'nın Hilmiye Tuğba Esgin'le ilişkisinden haberdar oldu. Bu olay sonrasında Esgin boğularak öldürüldü.

        CESEDİ DENİZE ATACAKLARDI

        Öte yandan olaydan sonra tekneye çağrılan ve gözaltına alınan üçüncü kişi olan K.B.Ö'nün de tamirci olduğu öğrenildi. Şenol A. ve eşi iddialara göre tekneyi tamir ettirdikten sonra cesetten kurtulmak için denize açılacaktı. Resmi ifadelerinin alınmasının ardından 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edilecek.

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        #son dakika
        #İzmir
        #Hilmiye Tuğba Esgin
        #Son dakika haberler
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