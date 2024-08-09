İzmir Karşıyaka'da balıkçı barınağında Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin devriyesi sırasında bir teknedeki buzdolabında cansız beden bulundu.

Olayda ekipler, kadavra köpeğinin tepki verdiği yere giderek buzdolabından dışarı çıkmış bir el gördü. Bölgeye daha sonra emniyet güçleri sevk edildi.

Olay yerine gelen savcının gözetiminde buzdolabı açıldığında cenin şeklinde vücut bütünlüğü bulunan bir kadına ait ceset olduğu görüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede cesedin 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin'e ait olduğunu belirledi. Savcı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının ardından Esgin'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Kafasında darp ve yaralanma izleri bulunan genç kadının yapılan incelemelerinde boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Esgin'in ölümünün ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri tekne sahibi Şenol A., eşi Belgin A. ve tekneyle bağlantılı başka kişi de olmak üzere 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

SORGUDA ÇELİŞKİLİ BİLGİLER VERDİ

Yapılan sorguda, Şenol A.’nın çelişkili bilgiler verdiği görüldü. Genç kızla yasak ilişki yaşadığı ortaya çıkan şüpheli, önce genç kıza tokat attığını, bu tokatla genç kızın yere düşüp kafasını vurduğunu iddia etti. Ancak daha sonra sorguda farklı bilgiler verdi.