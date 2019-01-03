2 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından dün akşam noter huzurunda açıklandı. 6 bilen olması durumunda büyük ikramiye talihlisine kavuşacaktı. Büyük ikramiyenin 3.326.971.38 olduğu sayısal loto da bu haftada bilen kimse çıkmadı. Bunun üzerine tekrar devretmiş oldu. 54 kişi ise 5 bilerek 7.454.35 TL'nin sahibi oldu.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI MPİ 2 OCAK 2019

Sayısal Loto'da kazandıran numaralar: 2,4,15,31,45 oldu

SAYISAL LOTO NASIL OYNANILIR

Sayısal Loto 1’den 49’a kadar yer alan sayı kümesi içerisinden 6 farklı sayının seçilmesiyle oynanıyor. Yapılacak çekişte 6, 5,4 ve 3 sayıyı birlikte tahmin edenler ikramiye kazanma hakkını elde ediyor. Sayısal Loto yapılan son değişiklikle bir haftada 6 bilen çıkmaması durumunda bir sonraki haftaya devreden tutar 3 çekilişle sınırlı tutulmuştur. Yapılan düzenlemeyle 4.haftada da 6 bilen kişi çıkmazsa önceki haftalarda biriken tutarlarla birlikte 5 bilenlere dağıtılmaktadır. Bu uygulama da oyunun daha cazip hale gelmesini sağlamıştır ve insanlar için sayısal loto şanslı sayılar ile umut kapısı olmaya devam etmiştir.

Sayısal loto da ikramiyeler büyüklüğüne göre bayiler, Milli Piyango şubeleri ya da Milli Piyango Genel Müdürlüğü tarafından ödeniyor. Çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zamanaşımına uğramış oluyor.