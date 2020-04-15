15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye’de, 96 akaryakıt dağıtım şirketi, 13 bini aşkın da akaryakıt bayi bulunuyor. Yıllık 31 milyar litre akaryakıt satılıyor. Bunun, 28 milyar litresini motorin oluşturuyor.
Petrol Piyasası Yasası’na ve bu yasaya dayanılarak çıkartılan ikincil mevzuata göre akaryakıt dağıtım şirketlerinin, yıllık 60 bin ton beyaz ürün satma yükümlülüğü bulunuyor. EPDK, yasada öngörülen yükümlülüğünü yerine getirmeyen şirketler hakkında işlem yapıyor. Bu şirketlerin, lisansları iptal ediliyor.
2 NİSAN TOPLANTISI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 2 Nisan’da gerçekleştirdiği toplantıda, geçmiş yıllarda (2018) bu yükümlülüğü yerine getirmeyen dağıtım şirketlerinin dosyalarını karara bağladı.
HABERTÜRK’ün sektörden güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, 40’ı aşkın dağıtım şirketinin lisansı, “60 bin ton beyaz ürün satış yükümlülüğünü yerine getirmedikleri ve bunun düzeltilebilir bir fiil olmaması” gerekçesiyle iptal edildi. Bu kapsamda gündeme gelen 8 şirketin ise faaliyetlerine “devam etmesi” kararı verildi.
Bu kararla dağıtım şirketi sayısı yarı yarıya azaldı.
1 HAZİRAN’A DEK SÜRE TANINDI
Kurul, bu toplantıda önemli bir karar daha aldı. Lisansları iptal edilen dağıtım şirketlerine, ellerinde bulunan ürünleri piyasaya sürebilmeleri için 1 Haziran'a kadar süre verildi. Anılan şirketler, süre dolduğunda faaliyetlerine son verecek.
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