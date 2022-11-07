Borsa İstanbul'da yükseliş devam ederken yatırımcı sayısı da son 1 yılda 480 bin artarak 2 milyon 832 bine çıktı. Yeni yatırımcıların yüksek getiri beklentisi ile geçen yıl çok iyi prim yapan hisselere yığılması nedeniyle bir kaç hissede yükseliş 10 katlarla ifade edilmeye başlandı. Bunların başında ise Sasa Polyester geliyor. Ancak Sasa'da yaşananları borsaya olan ilginin son dönemde artmasıyla açıklamak da pek mümkün görünmüyor.

2 YILDA 19 KAT, SON 1 AYDA % 83 ARTTI

Sosyal medyada yatırımcıların 'Sasa'sı olanın tasası olmaz' sloganı sürekli yükselttikleri Sasa hisseler son 2 yılda yüzde 1.763 (19 kat) son bir yılda yüzde 868, sadece son bir ayda yüzde 83 artış kaydetti. İşte bu astronomik yükseliş Borsa İstanbul'unda dikkatini çekti. Şirket hisselerinin son yükselişinde Yumurtalık’ta aldığı arazide PTA üreteceğini açıklamasının etkili olduğu ileri sürüldü. PTA, çeşitli polyester ürünlerin (polyester elyaf ve iplik, PET şişe, film) üretiminde hammadde olarak kullanılan bir petrokimyasal ürün. Ancak tek başına bu bilginin şirket hisselerinin olağanüstü hisse performansını açıklamayacağı da ifade ediliyor.

4 BÜYÜK ŞİRKETİN DEĞERİNDEN FAZLA

2015'te 102 milyon dolara Sabancı Holding iştiraki iken Erdemoğlu Holding'e satılan şirket bugün borsada oluşan 17.3 milyar dolar ile 3.7 milyar dolarlık Sabancı Holding'i neredeyse 5'e katladı. Ayrıca 17.3 milyar dolarlık Sasa Polyester'in bu hisse değeri borsada işlem gören Türkiye'nin 4 dev kurumunun toplamını bile solladı. Borsa İstanbul'da halka açık olan Sasa'nın piyasa değeri Her açıdan Türkiye ekonomisinin dev kurumları Koç Holding, Sabancı Holding, Turkcell ve Petkim'in toplam değerini bile geçti. Cuma günkü verilere göre Koç Holding'in piyasa değeri 8,1 Sabancı Holding'in piyasa değeri 3.7, Turkcell'in piyasa değeri 3,3 ve petro kimya devi Petkim'in piyasa değeri 1,9 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. 4 devin toplam değeri 17.1 milyar dolar ile astronomik artışlar kaydeden Sasa'yı yakalayamadı.

BORSA, SASA'DA 2 ÖNLEM AÇIKLADI

Yatırımcıların bu getiriyi görüp Sasa hissesine hücum ederken Borsa İstanbul, hisse oynaklığı önlemek için tedbir alma yoluna gitti. Borsa İstanbul, SASA hisseleriyle ilgili bir tedbiri devreye alırken, daha önce uyguladığı bir tedbiri de uzattı. Borsa İstanbul'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, Sasa Polyester Sanayi A.Ş. payında 7 Kasım 2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbiri uygulanacak. Tedbirin uygulanacağı son tarih 6 Aralık 2022 olarak açıklandı. Bunun yanında şirketin hisselerinde halihazırda uygulanmakta olan "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" tedbiri de 6 Aralık 2022 tarihine (seans sonuna) kadar uzatıldı.

SASA BORSANIN EN DEĞERLİ ŞİRKETİ OLDU

Hisse Adı Piyasa Değeri(Milyon dolar) Piyasa Değeri(Milyon TL) Halka Açıklık oranı (%) Sermaye (Milyon TL) Sasa Polyester Sanayi A.Ş. 17.257 321.440 20,7 2.240 Koç Holding 8.148 151.774 26,4 2.536 QNB Finansbank 7.827 145.792 0,1 3.350 Türk Hava Yolları 7.720 143.796 50,4 1.380 Ford Otosan 6.782 126.328 17,8 351 Tüpraş 6.328 117.865 46,5 275 Ereğli Demir Çelik 6.257 116.550 47,6 3.500 Enka İnşaat 6.159 114.720 8,7 6.000 Şişecam 5.532 103.047 48,9 3.063 Garanti Bankası 5.321 99.120 14 4.200 İş Bankası (C) 4.805 89.500 33,4 10.000 Bim Birleşik Mağazalar A.Ş 4.691 87.376 67,9 607 İskenderun Demir Çelik 4.353 81.084 5,1 2.900 Aselsan 4.299 80.074 25,8 2.280 Yapı Kredi Bankası 4.204 78.304 32 8.447 Akbank 4.067 75.764 50,8 5.200 Hektaş 4.007 74.635 41,1 2.530 Sabancı Holding 3.748 69.823 49,6 2.040 Vakıfbank 3.463 64.500 8,6 7.111 Turkcell 3.328 61.996 54 2.200 Aksa Enerji 3.094 57.638 20,6 1.226 Arçelik 2.940 54.768 14,6 676 Tofaş Fabrika 2.762 51.450 24,1 500 Gübre Fabrikaları 2.639 49.165 23,4 334 Türk Telekom 2.510 46.760 13,3 3.500 Çan2 Termik A.S 2.510 46.752 23 320 Coca-Cola İçecek A.Ş 2.345 43.676 28,1 254 Halkbank 2.278 42.436 12,3 4.969 Kent Gıda 2.140 39.864 0,5 220 Pegasus Hava Taşımacılığı 1.917 35.703 36,2 102 Petkim 1.905 35.482 47,7 2.534 Alarko Holding 1.761 32.799 29,6 435 T. Kalkınma Bankası 1.710 31.860 0,9 2.000 Koza Altın 1.651 30.759 30 153 Anadolu Efes 1.628 30.316 32,9 592 TAV Holding 1.537 28.627 47,6 363 Doğuş Otomotiv 1.463 27.258 14,7 220 Enerjisa Enerji 1.419 26.432 20 1.181 Penta Teknoloji 1.409 26.248 16,3 394 Migros 1.335 24.859 50,8 181 Aksa 1.312 24.443 35,5 324 Kontrolmatik Teknoloji 1.308 24.360 39,3 200 Smart Güneş Enerjisi 1.296 24.143 25 306 Türk Traktör 1.187 22.116 24,9 53 Kiler Holding 1.176 21.905 15 650 Anadolu Grubu Holding 1.171 21.809 34,9 244 Borusan Yatırım 1.160 21.600 13,5 28 Ziraat GYO 1.126 20.981 18,9 4.694 Girişim Elektrik 1.111 20.700 22,8 115 Oyak Çimento 1.105 20.586 26,7 1.160