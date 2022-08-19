AİLEYE GİRDİ

Uzun süredir yoğun iş temposundan dolayı ortalarda görünmeyen Hünel, üç ay önce sevgilisiyle birlikte ortaya çıkmıştı.

Mutlu birlikteliklerini sürdüren ikiliden Saruhan Hünel, Öztürk'ü annesi Şükran Hünel ve kardeşi Aslı Hünel ile tanıştırmıştı. Oyuncu, o anları ölümsüzleştirmeyi ihmal etmemişti.

Sevgilisi ve ailesiyle objektif karşısına geçen Hünel, bu fotoğrafı nazar boncuğu ve kalp emojileriyle birlikte Instagram hesabından paylaşmıştı.