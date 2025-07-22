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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sarp yamaçlara 'çelik zırh' - İş-Yaşam Haberleri

        Sarp yamaçlara 'çelik zırh'

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dik ve sarp yamaçlarda güvenliği sağlamak için 794 futbol sahası büyüklüğünde çelik ağ uygulaması yaptıklarını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Afetlere karşı daha güçlü bir karayolu altyapısı oluşturmak amacıyla 58 ayrı müdahale projesini de hayata geçireceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 13:48 Güncelleme: 22.07.2025 - 13:48
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        Sarp yamaçlara 'çelik zırh'
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki yol ağında sel, heyelan, taş düşmesi ve çığ gibi afetlere yönelik alınan önlemleri ve afet sonrası yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Uraloğlu, Türkiye’nin dört bir yanında emniyetli ulaşımı sağlamak için büyük bir titizlikle hareket ettiklerini vurguladı.

        Karayolları ekiplerinin yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı 7/24 görev esasına göre çalıştığına dikkati çeken Uraloğlu, “Ülke geneline yayılmış 18 Bölge Müdürlüğü, 123 Şube Şefliği, 16 Tünel Bakım İşletme Şefliği, 25 Otoyol Bakım İşletme Şefliği ve 16 Yap-İşlet-Devret Bakım İşletme Şefliğinde kesintisiz hizmet veriyoruz.” dedi.

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        Afet risklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan Karayolları Yol Ağı Risk Haritası hakkında bilgi veren Uraloğlu, “Bin 519 kilometrelik kesimi kapsayan bin 446 noktada riskli bölgeler tespit ettik. Sahada yapılan gözlemleri teknik verilerle birleştirerek Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi’ne aktardık. Bu sayede riskli noktaları harita üzerinden anlık olarak takip edilebilir, gerekli önlemleri hızla alınabilir hale getirdik.” şeklinde konuştu.

        Yollarda çelik ağ sistemleri, istinat duvarları, çığ tünelleri gibi yapılarla güvenlik önlemleri sürekli artırdıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Dik ve sarp yamaçlarda can ve mal güvenliğini sağlamak için karayollarında çelik ağ uygulamalarını da yaygınlaştırıyoruz. 2025 yılının ilk yarısında ise 37 bin 400 metrekare çelik ağ uygulaması gerçekleştirerek ülke genelinde çelik ağ uygulamasını yaklaşık 5,7 milyon metrekareye ulaştırdık. Böylece ülke genelinde 794 futbol sahası büyüklüğünde çelik ağ ördük.” dedi.

        Bakan Uraloğlu, tespit edilen riskli bölgelerin daha güvenli hale getirilmesi için proje çalışmalarını sürdürdüklerini de belirtti. Bakan Uraloğlu, “Afetlere karşı daha güçlü bir karayolu altyapısı oluşturmak amacıyla 58 ayrı müdahale projesini de hayata geçireceğiz.” açıklamasında bulundu.

        Afet sonrası süreci aktaran Bakan Uraloğlu, hasar gören bölgelerde geçici köprülerin kurulduğunu, menfezlerin onarıldığını ve dolgu çalışmalarının hızla yapıldığını söyledi. Uraloğlu, “Alternatif güzergâhları devreye alarak trafiğin kesintisiz devam etmesini sağlıyoruz. Heyelan ve taş düşmesi gibi afetlerin ardından özellikle dağcılarımızın da katkısıyla taş temizleme çalışmalarını sürdürüyoruz.” dedi.

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