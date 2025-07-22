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        Haberler Gündem Güncel Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar! | Son dakika haberleri

        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!

        Samsun'da iki işçinin üzerinde çalıştığı iskelenin asma halatı koptu. Dakikalarca havada asılı kalan işçiler kurtarılırken, o anlar büyük paniğe neden oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 10:35 Güncelleme: 22.07.2025 - 10:35
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        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
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        Samsun'un Canik ilçesinde, sitenin dış cephe çalışmasını yapan 2 işçinin üzerinde çalıştıkları asma iskelenin halatı koptu.

        DHA'nın haberine göre dakikalarca havada asılı kalan işçiler kurtarılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, dün öğle saatlerinde, Hasköy Mahallesi Kayaaltı Sokak’taki sitede meydana geldi. Dış cephe çalışması yapan 2 işçi, üzerinde çalıştıkları asma iskelenin halatının kopması sonucu düşme tehlikesi geçirdi.

        Emniyet iplerine tutunan işçiler, dakikalarca siteden aşağı sarktı. Yardım çığlıklarını duyanlar, işçilere yardım etti. Uzun süren çalışmalar sonucu 2 işçi de bulunduğu yerden kurtarıldı. O anlar çevreden bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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