Esenler Mahallesi Kocatepe Sokak'taki bir sitedeki evinde yalnız yaşayan Dinara Alya Urkasimova'dan (63) 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirmiş, eve gelen polis ve sağlık ekipleri Urkasimova'yı yerde hareketsiz bulmuştu. Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede, Özbekistan uyruklu kadının yaşamını yitirdiğini tespit etmişti.
Dinara Alya Urkasimova'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine gönderilirken Urkasimova'nın erkek arkadaşı olduğu öğrenilen ve bu sırada evde bulunduğu iddia edilen Metin K. (47) polis tarafından şüpheli olarak gözaltına alınmıştı.