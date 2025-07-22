10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
Real Madrid'de Luka Modric'in veda etmesinin ardından 10 numaralı forma boşa düştü. İspanyol ekibinde; 10 numaralı forma için Arda Güler ve Kylian Mbappe öne çıktı. İspanya basını, son gelişmeleri yazdı. İşte detaylar...
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Real Madrid, efsane isimlerinde Luka Modric'e geçtiğimiz günlerde veda etti. Hırvat futbolcunun takımdan ayrılmasıyla birlikte 10 numaralı formayı kimin devralacağı merak konusu oldu.
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İspanyol basınından Marca; 10 numaralı formaya en güçlü aday olarak Arda Güler ve Kylian Mbappe'yi öne çıkardı.
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Kylian Mbappe'nin 10 numaralı formaya giymek için gerekli imaj ve statüye sahip olduğu belirtildi.
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Mbappe'nin Fransa Milli Takımı'nda da 10 numarayı giydiği öne çıkarılırken, yıldız oyuncunun henüz böyle bir talepte bulunmadığı yazıldı.
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DİĞER ADAY ARDA GÜLER!
Bir diğer adayın ise milli futbolcumuz Arda Güler olduğu aktarıldı. Bu sezon Xabi Alonso ile ilk 11'e yerleşen Arda, 10 numara için en güçlü adaylardan birisi.
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Milli yıldızın, 10 numarayı taşıyacak kaliteye ve profile sahip olduğu aktarıldı.
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Öte yandan Arda'nın da 10 numaralı formayı giymek istediği belirtildi.
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MODRIC'TEN ARDA'YA JEST!
Luka Modric, Real Madrid'deki son maçının ardından maçta giydiği formayı Arda Güler'e hediye etti. İki futbolcu, bu hediyeyle birlikte duygu dolu anlar yaşadı.
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BOŞTA KALABİLİR
Real Madrid yönetiminin, bu sezon 10 numaralı formayı kimseye vermeme ihtimali de öne çıkarıldı. 2013-14 sezonunuda Mesut Özil'in İspanyol ekibinden ayrılmasıyla birlikte o sezon 10 numaralı forma boşta kalmıştı.
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