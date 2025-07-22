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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Antalya'da tur otobüsü köprü bariyerleri arasında sıkıştı

        Antalya'da tur otobüsü köprü bariyerleri arasında sıkıştı

        Antalya'nın Serik ilçesinde 34 yolcuyu taşıyan tur otobüsü yoldan çıkarak refüje girdi. Otobüs Aspendos Köprüçay ırmağı köprüsündeki bariyerler arasında sıkıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 11:29 Güncelleme: 22.07.2025 - 11:29
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        34 yolcuyla köprüde sıkıştı!
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        Antalya'nın Serik ilçesinde refüje giren tur otobüsü köprü korkulukları arasında kaldı.

        Şeref D.'nin kullandığı tur otobüsü, yoldan çıkarak refüje girdi. İçerisinde 34 turistin bulunduğu otobüs, yaklaşık 100 metre refüjde ilerleyerek Aspendos Köprüçay ırmağı köprüsündeki bariyerler arasında sıkıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otobüsten çıkarılan yolcular, başka bir tur aracıyla kalacakları otellere götürüldü.

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