Antalya'da tur otobüsü köprü bariyerleri arasında sıkıştı
Antalya'nın Serik ilçesinde 34 yolcuyu taşıyan tur otobüsü yoldan çıkarak refüje girdi. Otobüs Aspendos Köprüçay ırmağı köprüsündeki bariyerler arasında sıkıştı.
Antalya'nın Serik ilçesinde refüje giren tur otobüsü köprü korkulukları arasında kaldı.
Şeref D.'nin kullandığı tur otobüsü, yoldan çıkarak refüje girdi. İçerisinde 34 turistin bulunduğu otobüs, yaklaşık 100 metre refüjde ilerleyerek Aspendos Köprüçay ırmağı köprüsündeki bariyerler arasında sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otobüsten çıkarılan yolcular, başka bir tur aracıyla kalacakları otellere götürüldü.