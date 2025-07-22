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        Haberler Bilgi Yaşam Sebebi bakın neymiş! Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli ve karışık desenlidir?

        Sebebi bakın neymiş! Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli ve karışık desenlidir?

        Otobüslerdeki ya da trenlerdeki koltuk kumaşları gözünüze karmaşık ve fazla renkli gelmiş olabilir. Peki bu seçim sadece estetik mi, yoksa daha farklı sebepleri mi var?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 08:00 Güncelleme: 22.07.2025 - 08:00
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        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
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        Toplu taşımada her gün karşılaştığımız renkli ve karışık koltuk desenleri aslında estetik değil, oldukça işlevsel bir sebebe dayanıyor. Bu desenler sadece bir stil tercihi değil, aynı zamanda kirleri ve lekeleri gizleme sanatının bir parçası. Peki bu görsel kargaşanın ardındaki asıl neden ne?

        GÖZ YANILMASINA DAYALI BİR TASARIM

        Toplu taşıma araçlarındaki desenli koltuk kumaşları bilinçli bir tasarım stratejisinin ürünü. Bu karmaşık ve renkli desenlerin temel amacı, koltuklardaki kir, leke ve aşınmaları gizlemek. Temizlik her ne kadar düzenli yapılsa da, yoğun kullanım nedeniyle koltuklar kısa sürede yıpranabiliyor. Desenli kumaşlar, bu yıpranmışlığı gözden saklayarak koltukların daha uzun süre “temiz” görünmesini sağlıyor.

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        KUMAŞIN MALZEMESİ NEDEN BU KADAR DAYANIKLI?

        Bu koltuk kumaşları genellikle ‘moquette’ adı verilen özel bir kumaştan yapılıyor. Kalın, sık dokunmuş bu kumaş türü sadece desenleri net göstermekte değil, aynı zamanda aşınmaya ve kir tutmaya karşı da oldukça dayanıklı. Bu malzeme, binlerce yolcunun her gün kullandığı toplu taşıma sistemlerinde uzun ömürlü bir çözüm sunuyor.

        GÖRSEL GÜRÜLTÜYLE DİKKAT DAĞITMAK

        Koltuklardaki yoğun desenler aynı zamanda bir dikkat dağıtıcı olarak da işlev görüyor. Psikolojik olarak algımızı oyalayan bu desenler, yolcuların koltuklardaki lekeleri ya da yıpranma izlerini daha az fark etmesine sebep oluyor. Böylece toplu taşıma deneyimi görsel olarak daha “temiz” hissediliyor.

        TASARIMIN ARDINDAKİ GÖRÜNMEZ STRATEJİ

        Sanılanın aksine bu tasarımlar rastgele ya da “çirkin” oldukları için değil, tamamen işlevsel sebeplerle tercih ediliyor. Göz alıcı desenler aslında temizlik ekiplerinin işini kolaylaştırmak ve bakım maliyetlerini azaltmak için akıllıca bir çözüm. Bu yönüyle otobüs koltukları, görsel estetikten çok hijyen stratejisiyle ilgilidir.

        Kaynak: IFL Science, Bright Side

        Fotoğraf kaynak: IStock

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