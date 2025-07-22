Tatil öncesi harcamalar katlandı
Yerli turistlerin yurt içinde yaptığı harcama verilerinde seyahat öncesi yapılan harcamalardaki artış dikkat çekti. Yılın ilk çeyreğinde toplam harcama miktarı yüzde 68.9 artarken giyim, ilaç, çanta, kamera vs harcamaları kapsayan seyahat öncesi harcamalar yüzde 369.7 yükseldi
Bavul hazırlığı diyerek özetleyebileceğimiz, başı giyim kaleminin çektiği, seyahat öncesi harcamalar, diğer harcamalardaki artışı katladı.
TÜİK, yerli turistlerin 2025'in ilk çeyreğinde yaptığı seyahatlerle ilgili verileri yayımladı. Ocak-mart döneminde bir veya daha fazla geceleme yapılan seyahat sayısı yüzde 28,4 artarak 12 milyon 653 bin oldu. Harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68.9 artarak 76 milyar 429 milyon 290 bin TL olarak gerçekleşti. Harcama kalemlerindeki artışa bakıldığında seyahat öncesi harcamaların adeta patlama yaptığı görüldü. Seyahat öncesi harcamalar (giyim, ilaç, çanta, kamera vs harcamaları) yüzde 369.7 yükseldi. Bu kalemdeki harcama 119 milyon 891 bin TL'den 558 milyon 449 bin TL'ye çıktı.
Seyahat öncesi harcamalar, bu yılki dev artışa rağmen şimdilik toplam harcamalar içerisindeki en düşük paya sahip. Bu kalemde 2023'ten 2024'e ilk çeyrekteki artış oranı 29,9'da kalmıştı.
En çok artışın yaşandığı diğer kategoriler diğer harcamalar (yüzde 184.3) ve paket tur harcaması (yüzde 150) oldu. Sağlık kategorisi ise yüzde 27.2 ile en az artan kalem olarak kayıtlara geçti.