Galatasaray'dan kaleye Donnarumma bombası!

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda büyük katkısı olan 26 yaşındaki kaleci, tüm kulvarlarda 47 maça çıktı. Tecrübeli oyuncu bu müsabakalarda 43 gol yerken, 17 maçta da kalesini gole kapadı.