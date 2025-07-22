Galatasaray'dan kaleye Donnarumma bombası!
Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, rotasını Fransa'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain'de forma giyen Gianluigi Donnarumma'yı kadrosuna katmayı hedefliyor.
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Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.
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Tuttomercatoweb'te yer alan haberde; sarı-kırmızılı ekibin, PSG forması giyen Gianluigi Donnarumma'yı kadrosuna katmak istediği bilgisi yer aldı. Haberde sözleşmesi 1 yıl kalan İtalyan eldiven için Cimbom'un devreye girdiği belirtildi.
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Haberde sözleşmesi 1 yıl kalan İtalyan eldiven için Cimbom'un devreye girdiği belirtildi.
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Öte yandan bu transferin maliyetli olacağı ancak, Galatasaray'ın Florya'dan elde edilecek gelire güvendiği vurgulandı.
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GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda büyük katkısı olan 26 yaşındaki kaleci, tüm kulvarlarda 47 maça çıktı. Tecrübeli oyuncu bu müsabakalarda 43 gol yerken, 17 maçta da kalesini gole kapadı.
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