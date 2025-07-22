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        Haberler Magazin Şarkıcı Pınar Yıldız, attan düşüp hastanelik oldu - Magazin haberleri

        Şarkıcı Pınar Yıldız, attan düşüp hastanelik oldu

        Şarkıcı Pınar Yıldız, klip çekimi sırasında attan düşüp ölümle burun buruna geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 08:32 Güncelleme: 22.07.2025 - 08:36
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        Klip çekimlerinde attan düştü
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        Şarkıcı Pınar Yıldız, yeni şarkısı 'Cansın'ın klip çekimi sırasında büyük bir tehlike yaşayarak ölümle burun buruna geldi.

        Pınar Yıldız, 'Cansın'ın klibi için Gökhan Özdemir'in yönetmenliğinde Artvin'in yaylalarında kameranın karşısına geçti.

        Pınar Yıldız, çekimleri keyifli başlayan klibin bir bölümünde, şarkısını at üzerinde seslendirecekti. Yıldız, çekimlerden önce at binme dersi alsa da talihsiz bir kaza geçirdi.

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        Dengesini kaybederek dört nala koşan attan düşen Pınar Yıldız hastaneye kaldırılırken, boynunda ciddi ölçüde yaralanma ve kısa süreli hafıza kaybı yaşadı.

        Hastanede gözlem altında tutulan Pınar Yıldız, tedavisinin tamamlanmasının ardından, birkaç gün sonra taburcu edildi.

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        #Pınar Yıldız
        #klip
        #Pınar Yıldız attan düştü

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