Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada: Tatilinizi kolaylaştıracak Marmara adaları rehberi!
İstanbul'un stresinden kaçmak isteyenler için Marmara Denizi'nde bir vapur uzaklığında cennet gibi adalar bulunuyor. Prens Adaları'nın nostaljisiyle Balıkesir'in serin koyları birleşince, hafta sonu kaçamakları için eşsiz rotalar ortaya çıkıyor!
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Yüzmek, bisiklete binmek ya da sadece sessiz bir sahilde yürümek… Marmara’daki adalar, şehre yakınlığı ve doğal güzellikleriyle tatilin yeni adresi haline geliyor. İşte bu yaz şans verebileceğiniz Marmara'nın incisi 8 ada!
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BÜYÜKADA (PRINKIPO)
Prens Adaları’nın en büyüğü olan Büyükada, Bizans döneminde sürgün yeri olarak kullanılmış. Günümüzde yaklaşık 7.000 kişilik kalıcı nüfusu bulunuyor. Kabataş, Bostancı, Kadıköy gibi iskelelerden vapur ve deniz otobüsü seferleriyle ulaşım sağlanıyor. Naki Bey Plajı, Yörük Ali Plajı ve Prenses Koyu gibi pek çok plajı ile öne çıkıyor.
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HEYBELİADA (HALKİ)
Heybeliada, doğal çam ormanları ve tarihi Ruhban Okulu ile tanınıyor. Nüfusu yaklaşık 4.500 civarında. İstanbul’dan vapur ve motor seferleri ile rahatça ulaşılabiliyor. Akvaryum Koyu ve Ada Beach Club gibi noktalar yaz aylarında oldukça popüler.
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BURGAZADA (ANTIGONI)
Sait Faik’in adası olarak bilinen Burgazada, küçük ama tarihi bir dokuya sahip. Yaklaşık 1.200 kişinin yaşadığı adaya vapur ve motorlarla ulaşım mümkün. Kalpazankaya ve Madam Martha Koyu, hem doğa yürüyüşü hem yüzme için tercih edilen yerler.
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KINALIADA (PROTI)
İstanbul’a en yakın ada olan Kınalıada, Bizans döneminde de sürgün yeri olarak kullanılmış. Günümüzde yaklaşık 1.000 kişilik nüfusu var. Vapurla 30 dakikada ulaşılabilen adada Kumluk Plajı, Teos Plajı ve Ayazma Plajı yer alıyor.
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AVŞA ADASI (BALIKESİR)
Avşa, özellikle yazlıkçılar ve günübirlik tatilciler için cazibe merkezi. Kalıcı nüfusu 2.500 civarında olsa da yaz aylarında 100.000’i aşan bir yoğunluk yaşanıyor. İstanbul’dan İDO ve deniz otobüsüyle ulaşılabiliyor. Yiğitler Koyu, Çınar Koyu ve Altınkum Plajı en çok tercih edilen yerler.
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EKİNLİK ADASI (BALIKESİR)
Sessizliği ve sakinliğiyle dikkat çeken Ekinlik Adası’nda yaklaşık 120 kişi yaşıyor. Avşa ve Erdek’ten motorlarla ulaşım sağlanıyor. Özellikle kuzey kıyısındaki Ekinlik Koyu, berrak deniziyle biliniyor.
Görsel: AA
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MARMARA ADASI (BALIKESİR)
Adını dünyaca ünlü Marmara mermerinden alan Marmara Adası, antik çağlara kadar uzanan bir tarihe sahip. 8.500 kişilik nüfusuyla Marmara’nın en büyük adası. Gestaş ve İDO seferleriyle ulaşılıyor. Aba Plajı, Saraylar ve Manastır Koyu denize girmek için uygun alanlar.
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PAŞALİMANI ADASI (BALIKESİR)
Osmanlı döneminde paşalara liman görevi gören Paşalimanı Adası’nda 5 köy bulunuyor. Toplam nüfusu yaklaşık 1.000 kişi. Erdek’ten kalkan teknelerle ulaşım sağlanıyor. Çamlık ve Harmanlı koyları, doğayla baş başa kalmak isteyenler için birebir.
Fotoğraf kaynak: IStock
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