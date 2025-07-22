Japonya'da aşırı sağ rüzgarı: Seçimde iktidar partisi yara aldı, neler biliyoruz?

Japonya'nın yeni filizlenen sağ popülist partisi Sanseito, bu hafta sonu yapılan parlamento seçimlerinden beklenmedik bir zaferle çıktı.

Son yıllarda ortaya çıkan diğer popülist sağcı gruplardan ilham alan Sanseito ve lideri Kamiya Sohei, Japonya'nın üst meclisindeki tek sandalyesini 15 sandalyeye yükseltti.

248 sandalyeli parlamentoda 15 sandalyeye sahip olmanın önemi Japon siyasetinde nicelik değil nitelik olarak öne çıkıyor. Partinin mesajının Japon halkının bazı kesimlerinde yankı bulduğunu gösteriyor.

Bu sürpriz başarı, pazar günkü seçimlerin ardından hem alt hem de üst meclisteki çoğunluğunu kaybeden Başbakan Shigeru Ishiba ve iktidardaki Liberal Demokrat Parti üzerindeki baskıyı artırdı.

Ishiba, şimdiye kadar direndiği istifa çağrılarıyla karşı karşıya.

Japon halkı neden aşırı sağa yöneldi?

Japonya siyasetinde Liberal Demokratlar uzun süredir iktidarda olsa da parti içi krizler ve başbakan değişiklikleri nedeniyle ülke bir süredir istikrardan uzak bir görüntüde.

Ücretler, göç ve tepkisiz bir siyasi elit tabakası üzerine odaklanan yeni siyasi partilerin başarısı, Japonya'daki çalışma çağındaki pek çok insanın hayal kırıklıklarını vurguluyor.

Japonya'da uzun süredir iktidarda olan Liberal Demokrat Parti'yi küçük düşürücü bir seçim yenilgisine uğratan yeni sağcı siyasi partilerin artan popülaritesi, genç seçmenlerin daha düşük vergiler, göçün kısıtlanması ve siyasi statükodan kopuş çağrılarını benimsemesiyle büyüyen kuşak farkının bir işareti.

Liberal Demokratları ülkenin parlamentosu Diet'in her iki kanadında da azınlığa düşüren bu yenilgi, 70 yıldır ülkenin baskın siyasi gücü olan geniş tabanlı muhafazakar grup için bir dönemin sonunu işaret olabilir. Ancak parti daha önce de zorluklarla karşı karşıya kalmış olsa da, bu kez durum farklı çünkü meydan okuyanlar Liberal Demokratların uzun süredir kontrol ettiği milliyetçi sağdan geliyor.

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Pazar gününün en büyük kazananları, beş yıl önce var olmayan iki aşırı sağcı parti; Halkın Demokratik Partisi ve daha aşırı olan Sanseito partisi.

Durgun ücretleri yükseltme, yabancı işçi sayısını azaltma ve eski kuşak seçmenlerin siyaset üzerindeki hakimiyetini kırma vaatlerinin cazibesine kapılan genç seçmenler arasında çok daha büyük ilerlemeler kaydetmiş görünüyor.

Siyasi analist Harumi Arima, "Popülistlerin çağrıları, gelirleri artmayan ya da daha fazla yabancı görmekten rahatsız olan genç seçmenler arasında destek buldu. LDP'ye karşı duydukları hayal kırıklığı geleneksel medyanın dışında, internette de yayıldı" dedi.

Dünyanın dördüncü büyük ekonomisi Japonya, çalışma çağındaki nüfusun azalmasıyla boşalan işleri doldurmak için son üç yılda bir milyon işçi daha kabul ettiğinden, göç de bir sorun olarak ortaya çıktı. Yabancı uyruklular Japonya nüfusunun sadece yüzde 3'ünü oluşturmasına rağmen göç karşıtı hareket giderek güç kazandı.