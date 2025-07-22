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        Haberler Gündem Güncel 'Alev savaşçıları'ndan seferberlik! Sakarya'daki yangında üçüncü gün! | Son dakika haberleri

        'Alev savaşçıları'ndan seferberlik! Sakarya'daki yangında üçüncü gün!

        Sakarya'dan Bilecik tarafına sıçrayan orman yangını devam ediyor. "Alev savaşçıları", havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Öte yandan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in paylaştığı ve adeta yangın hortumunu andıran görüntüler, yangının boyutunu gözler önüne serdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 10:18 Güncelleme: 22.07.2025 - 10:52
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        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
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        Sakarya'nın Geyve ilçesinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve dün Bilecik tarafına sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

        AA'da yer alan habere göre Geyve'nin Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangını, dün Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçmesinin ardından kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor.

        Dün akşam saatlerinde hava araçlarının müdahaleye ara verdiği çalışmalar, gece boyunca karadan devam etti. Enerjisi azalan yangının kontrol altına alınması için günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başlatıldı.

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        "Alev savaşçıları", havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

        Bu arada dün, Mekece istikametinde geçici olarak trafiğe kapatılan Mekece-Bozüyük kara yolunun 0-22'nci kilometrelerinin yeniden ulaşıma açıldığı duyuruldu.

        Geyve'nin Hacılar Mahallesi'nde önceki gün ormanlık alanda çıkan yangın, dün Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçmişti.

        Fotoğraf: İHA

        ​​​​​​​Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri boşaltılmıştı.

        ALEV HORTUMU ORTAYA ÇIKTI

        İHA'nın haberine göre de Sakarya'nın Geyve ilçesinde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle Bilecik'e kadar yayılan orman yangınıyla mücadele sürüyor. Yangının boyutunu en çarpıcı şekilde gözler önüne seren görüntü ise Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in sosyal medya paylaşımı oldu.

        Karacabey'in paylaştığı görüntülerde, alevlerin dönerek gökyüzüne doğru yükseldiği, adeta bir ‘yangın hortumu' oluşturduğu anlar yer aldı. Karacabey o anları, "Hiç acıkmayan, yorulmayan, dinlenmeyen bir düşmanla karşı karşıyayız. Kahramanlarımızın ise bu düşmana karşı en büyük motivasyonu yeşil vatana olan sevdaları. Sizlerin yürekten desteği, kahramanlarımızın ise cesareti ile bu düşmanı alt edecek, birlikte başaracağız" ifadeleri ile paylaştı.

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        #sakarya orman yangını
        #son dakika
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