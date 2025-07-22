Mourinho'dan Orkun Kökçü ve Türkiye Ligi için flaş sözler!

"TÜRKİYE, PORTEKİZLİ GENÇ FUTBOLCULAR İÇİN FAVORİ BİR PAZAR DEĞİL"

Portekiz'den transfer yapma olasılığı sorulan Mourinho, "İç piyasanın farkındayım ama gerçeklerin de farkındayım! Portekiz'de büyük hedefleri olan genç bir oyuncu için Türkiye'nin favori bir pazar olduğunu düşünmüyorum" dedi.