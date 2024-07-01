Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı
Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Yayla köyü sahilinde ilginç bir olay yaşandı. Deniz yatağında uyuyakalan tatilci, yakınlarının uyarısıyla başlatılan aramada yaklaşık 2 mil açıkta halen uyurken bulunarak, kıyıya getirildi. Yakınları fark etmese Yunanistan sınırına kadar ilerleme ihtimali olan tatilcinin açığa sürüklenme ve kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Tatil için Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Yayla köyü sahiline gelen ismi öğrenilemeyen bir kişi, deniz yatağında uyuyakaldı.
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Uyuyakalan tatilci, kuvvetli rüzgar ve dalgaların da etkisiyle açığa doğru sürüklendi.
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Tatilcinin sahilde bulunan yakınları, bir süre sonra deniz yatağı ve kendisini göremeyince bulundukları tesisin işletmecisinden yardım istedi.
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Tesis işletmecisi Mustafa Altunhan ve yakınları, tekneyle denize açılarak kıyıdan yaklaşık 2 mil açıkta deniz yatağının üzerinde halen uyumakta olan tatilciye ulaştı.
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YAKINLARI SESLENEREK UYANDIRDI
Deniz yatağında uyumaya devam eden kişi, yakınlarının kendisine seslenmesi üzerine uyandı.
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Uyandırıldıktan sonra tekneye alınan tatilci, daha sonra kıyıya götürüldü. Bu kişinin açığa sürüklenme ve kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Mustafa Altunhan, geçen yıl haziran ayında da benzer bir olay yaşadıklarını ve deniz yatağıyla kıyıdan yaklaşık 4 mil açığa sürüklenen bir kişiyi kurtardıklarını söyledi.
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Altunhan, rüzgar ve dalgalı günlerde denizde dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.
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Tatilcinin uyuyakalarak 2 mil uzaklıkta bulunması "Eğer kurtarılmasaydı Yunanistan karasularına kadar ulaşabilirdi" yorumlarına neden oldu.
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