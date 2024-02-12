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        Haberler Dünyadan Şarkıcı Damo Suzuki hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Şarkıcı Damo Suzuki hayatını kaybetti

        Alman Krautrock grubu Can'ın vokalisti olarak tanınan Japon müzisyen Damo Suzuki 74 yaşında hayata veda etti. Suzuki, 30 yıl boyunca kanserle savaşmıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2024 - 13:00 Güncelleme: 12.02.2024 - 13:07
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        Hayatını kaybetti
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        Japon asıllı müzisyen Damo Suzuki 74 yaşında hayatını kaybetti. Müzik gurubu Can'ın Instagram hesabından paylaşılan mesajda, "Harika dostumuz Damo Suzuki'nin 9 Şubat 2024 Cuma günü vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle duyurmak durumundayız. Onun sınırsız yaratıcı enerjisi tüm dünyada pek çok kişiye dokundu. Damo'nun nazik ruhu ve gülümsemesi sonsuza kadar özlenecek" denildi.

        İlk kez 33 yaşındayken kanser teşhisi konulan Suzuki'ye 2014 yılında da kolon kanseri teşhisi konulmuş ve hayatta kalma şansı yüzde 10 olarak açıklanmıştı.

        Suzuki, sağlık sorunlarına rağmen iyimser kaldığını açıklamıştı. O dönemde Guardian gazetesine şunları söylemişti: "Her şey yolunda. Ben iyimserim ve eğer olumlu düşünceleriniz varsa o zaman her şey iyi olacaktır."

        Suzuki, Can'dan ayrıldıktan sonra on yıl boyunca müzik yapmayı bırakmıştı. Ancak şarkıcı daha sonra müziğe dönmüş ve "Geçmişe takılıp kalmakla ilgilenmiyorum çünkü onu değiştiremem. Şimdi de vakit geçirmeyi seviyorum çünkü orada yeni bir şeyler yaratabilirim ama geçmişte bunu yapamam" açıklamasında bulunmuştu.

        Suzuki ayrıca sürekli olarak yenilik arayışında olduğunu da belirtereki "Aynı parçayı tekrar tekrar çalmayı sevmiyorum. Tekrar sıkıcıdır. Her performans benzersiz bir deneyim olmalı" demişti.

        Fotoğraflar: Avalon

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        #Damo Suzuki

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