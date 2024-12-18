Show TV’nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu 39. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosu Melis Civelek ve Zeynep Gür tarafından kaleme alınan Sandık Kokusu dizisinde bu akşam neler olacak merak ediliyor. Sandık Kokusu 39. bölüm canlı izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile kesintisiz, donmadan, full HD Sandık Kokusu yeni bölüm izle…