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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Sandık görevlisi ücretleri 2024: Sandık görevlisi ücreti ne kadar, şartları neler, sandık görevlisi nasıl olunur,? - Merak Edilenler Haberleri

        Sandık görevlisi ücretleri belli oldu! 2024 sandık görevlisi ücreti ne kadar?

        Yerel seçimler için geri sayım devam ederken sandık görevlisi ücretleri ve başvuruları hakkında bilgiler merak konusu oldu. Sandık görevlisi ücretleri, memur maaş katsayısına göre hesaplanırken, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) tarafından açıklanır. İşte 2024 sandık görevlisi olma şartları ve sandık görevlisi ücreti hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 21:08 Güncelleme: 26.02.2024 - 21:08
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        • 1

          Sandık görevlileri, seçim günü sandık güvenliği ve oy verme sürecinin denetlenmesi gibi kritik görevler üstlenmektedir. 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçim için geri sayım sürerken sandık görevlisi ücreti hakkında merak edilen güncel bilgileri sizler için haberimizde derledik. İşte sandık görevlisi ücretleri...

        • 2

          2024 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

          31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi. Buna göre,

          Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL

          Sandık memurlarına 2.088 TL

          Partili üyelere 1.044 TL

          Bina sorumlularına 2.936 TL

        • 3

          Sandık başkanı ve sandık memurunun ücretleri arasında yaklaşık 900 TL'lik fark dikkat çekiyor. Bu fark, sandık başkanının seçim sürecinin başından sonuna kadar sorumluluğun büyük kısmını üstlenmesine bağlanıyor. Bina sorumlusu ise sandık kurulunun çalışması için gerekli olan ortamın hazırlanmasından sorumlu olduğu için diğer görevlilerden daha yüksek bir ücret alıyor.

        • 4

          2024 SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sandık görevlisi başvuruları henüz başlamadı. Başvuruların Yüksek Seçim Kurulu (YSK) duyurusu ile başlaması bekleniyor. Başvurular başladığında haberimiz içerisine eklenecektir.

        • 5

          SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

          Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir. Seçim Sandık Görevlisi başvurusu, ilçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre yapılabilmektedir.

        • 6

          Başvurular genellikle seçimden birkaç ay önce açılır. İki çeşit sandık görevlisi vardır. Bunlardan ilki olan sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenir.

          İkincisi ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır.

        • 7

          SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

          Seçimde sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmelidir.

          Sandık görevlisi olmak için genel olarak şu şartlar aranmaktadır:

          Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

          18 yaşını doldurmuş olmak,

          Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

          Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak

          Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenmektedir.

          İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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