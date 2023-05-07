SEÇİM GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ NELER?
Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar:
- Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması
- Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi
- Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması
- Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması
- Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi
- Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.