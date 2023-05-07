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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mitingine kaç kişi katıldı? Cumhur İttifakı AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitinginde toplam kaç kişi var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi mitingi bugün yapılacak

14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için geri sayım sürüyor. Genel seçimlere bir hafta kala, Cumhurbaşkanı adayları mitinglerine devam ediyor. Bu kapsamda Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Mayıs 2023 Pazar gerçekleşecek olan AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılım gösterecek. Saat 16.00 itibarı ile başlayacak olan miting öncesi vatandaşlar saat 11.00 itibarı ile alana giriş yapmaya başladı. Bu noktada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi mitingine kaç kişi katılacağı merak konusu oldu. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mitingi ile ilgili detaylar

Giriş: 07.05.2023 - 15:38 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı adayları da seçime bir hafta kala son mitinglerini yapıyor. Bu kapsamda, Cumhur İttifakı'nın adayı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Mayıs 2023 Pazar günü İstanbul'da AK Parti tarafından düzenlenen mitinge katılım gösterecek. AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi" adını verdiği mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 16.00 itibarı ile gelmesi bekleniyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen mitinge vatandaşlar saat 11.00 itibarı ile giriş yapmaya başladı. Bilindiği gibi, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, alan olarak oldukça geniş bir yerde bulunuyor. Bu noktada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi mitinginde kaç kişi var? İşte, detaylar

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İSTANBUL MİTİNGİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlenecek miting, 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak.

     

  • AK PARTİ İSTANBUL MİTİNGİ İÇİN ULAŞIM REHBERİ HAZIRLADI!

    AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek miting için ulaşım rehberi hazırladı.

    İstanbul mitingi için vatandaşların alana rahatlıkla erişebilmesi adına ulaşım rehberi yayımlandı.

    Bu kapsamda, 7 Mayıs Pazar günü düzenlenecek miting için 39 ilçeden 10 bin otobüs hareket edecek. Her ilçede otobüsler, ilçe başkanlıklarının belirlediği noktalardan kalkacak.

    Alana Marmaray ile gelmek isteyenler Yeşilyurt-Yeşilköy durağında inecek. Buradan miting alanına kısa aralıklarla sık sık ücretsiz ring seferleri yapılacak.

    Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nı tercih edecek olanlar, G-1 ve G-2 kapılarından yaya olarak miting alanına ulaşabilecek.

  • Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış programı nedeniyle aşağıdaki yollar sabah saat 07.00'den itibaren trafiğe kapatıldı:

    - Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi-Dünya Ticaret Merkezi ayrımı,

    - Atatürk Havalimanı Yolu Ahtapot Kavşak Alt Geçidi VIP ayrımları-C kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü olarak,

    - Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları,

    - Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro İstasyon Sokağı Kavşağından Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yol iki yönlü olarak,

    - Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri trafiğe kapatılacak.

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İSTANBUL MİTİNGİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?

    Mitinge katılım oranı henüz belli olmazken konuyla ilgili yetkililer tarafından açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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