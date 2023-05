LİDERLER SAHNEDE

KILIÇDAROĞLU: 85 MİLYONUN CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM

"Birlikte mücadele ettiğimiz zaman Türkiye'nin çözülmeyecek sorunu yoktur. Az önce genel başkanlarımızı, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlarımızı dinlediniz. Ortak akılla yola çıktık. Türkiye Cumhuriyeti bir kişiye teslim etmeyeceğiz. Beraber ve birlikte yöneteceğiz. Akılla, bilgiyle yöneteceğiz. Birikimle yöneteceğiz, ahlakla, erdemle yöneteceğiz. Bu ülkeyi sözüm söz baharı getireceğim baharı, huzuru getireceğim huzuru, herkesi kucaklayacağız, hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Benim saray merakım yok, 6 liderin de saray merakı yok. Sizler gibi yaşıyorum. Sizler gibi yaşamaktan da onur duyuyorum. Allah nasip eder sizlerin oylarıyla Cumhurbaşkanlığı konutuna oturduğumda yerimiz Çankaya olacak. Söz verdim, en geç 2 yıl içerisinde bütün Suriyeli, Afganlı kardeşlerimizi ülkelerine uğurlayacağız. Staj ve çıraklık meraklanmayın, gayet iyi biliyorum, çözeceğim. Çalıştınız, kazandınız, prim yatırmadılar. Her hakkı teslim edeceğim. Her hukuku uygulayacağız. Benim Cumhurbaşkanı olmamı istemeyen iki kesim var. Onları bilmenizi isterim. Birincisi 5'li Çeteler. Yuh çekmeyin, sandığa gidip oy kullanın. Yuh çekmek kolayı, zor olanı sandığa gitmek. Sandığa giderken bir arkadaşını beraber getirmek. Cumhur İttifakı'na geçen seçimlerde oy veren birisini ikna edeceksiniz. O zaman gerçek anlamda her bir birey görevini yapmış olacak. Yüzbinlerden söz aldım. 5'li çetelerin yurt dışına paraları nerelere getirdiklerini biliyorum. Amerika'da gökdelenler yaptığını biliyorum. Muhammed Ali Clay'ın çiftliğini nasıl satın aldıklarını biliyorum. Tamamını ama tamamını son centine kadar alıp getireceğim, bu millete vereceğim. Sadece bir işlemden 1 milyarın nasıl götürüldüğünü Meral hanım söyledi. Onların tamamını kuruşu kuruşuna getireceğim ve size vereceğim. Kul hakkı yemem, kul hakkı yedirmem. Onlar diyorlar mı, kul hakkı yemeyeceğiz diye. Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getireceğim. Beni hiç sevmeyen ikinci grup uyuşturucu baronları. Söz veriyorum kökünü kazıyacağım. Uyuşturucu baronlarına da bir şeydiyemiyorlar. Neredeyse kucaklaşacaklar. Bu ülkeyi aydınlığa çıkaracağız. Bu ülkeye baharı, huzuru getireceğim. Asla ayrımcılık yapmayacağız. 85 milyonu kucaklayacağız. 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım, hizmet edeceğim. Hiçbir ayrım yapmayacağım.