Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekilleri seçimleri için sayılı günler kala sandık başında görevli olmak isteyen kişiler "14 Mayıs 2023 YSK Genel Seçimi sandık görevlileri ne zaman belli olacak?" sorusunu araştırmaya devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, seçim sandıklarında kamu görevlisi olarak atanacak sandık görevlilerinin açıklanması bekleniyor. İşte seçim görevlilerinin görev yapacağı sandıkların açıklanacağı tarih ile 2023 sandık görevlisi başvuru şartları ve ücretlerine dair tüm detaylar...