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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sanayi üretimi yıllık bazda yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        Sanayi üretimi yıllık bazda yükseldi

        Sanayi üretim endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 2,3 azalış, yıllık bazda yüzde 1,2 artış gösterdi. Böylece sanayi üretiminde yıllık olarak 3 ay üst üste artış kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 12:24 Güncelleme: 10.03.2025 - 12:24
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        Sanayi üretimi yıllık bazda yükseldi
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,2 artış kaydetti.

        Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocakta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5 arttı.

        Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 1,4 artış gerçekleşti.

        Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,3 azaldı.

        Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocakta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 azaldı.

        TÜİK, sanayi üretimine ilişkin bazı ayların verilerinde revizyona gitti.

        Buna göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

        Yıllar/Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
        2021 12,4 9,1 16,9 66,8 42,7 23,9 9,8 13,1 8,7 8,7 10,9 13,1
        2022 6 12,3 8 9,4 6,9 8 1,9 0,8 0 2,4 -1,8 1,7
        2023 3,9 -8,8 0,4 -1,3 0,2 0,9 8,2 3,6 5,2 2,6 2 2,4
        2024 1,3 11,1 4,4 -1 0 -4,9 -3,9 -5 -2,2 -2,9 1,7 7
        2025 1,2
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