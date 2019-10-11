11 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Teknoloji markası olan Samsung, müşterilerine satış sonrasında da müşteri hizmetleri desteği sunmaktadır. Samsung müşteri hizmetlerine dair tüm merak ettiklerinizi yazımızın devamında bulabilirsiniz.
Samsung Müşteri Hizmetleri 7/24 Telefon Numarası
Samsung müşteri hizmetleri ürün ve hizmetlerine dair tüm teknik desteklerini müşteri hizmetleri kanalıyla sunmaktadır. Samsung müşteri hizmetlerine 7 gün 24 saat boyunca 444 77 11 numaralı hattan ulaşabilirsiniz.
Samsung Canlı Destek
Samsung müşteri hizmetleri 7/24 hizmetlerinin yanı sıra bir de müşterilerine canlı destek hizmeti sunmaktadır. Haftanın yedi günü boyunca 09.00-20.00 saatleri arasında canlı destek alabilirsiniz.
Samsung Telefon Servis
Samsung marka olan cep telefonlarınızın bakım ve onarım işlemleri için teknik servis hizmetine ihtiyaç duyuyorsanız 444 77 11 numaralı Samsung müşteri hizmetleri numarası ile irtibata geçerek telefon servis talebinde bulunabilirsiniz.
Samsung Servis Takip
Samsung servisinde bulunan Samsung marka cep telefonu ve diğer ürünleri teknik servise verdiğinizde Samsung servis takibini yapmanız mümkündür. Bunun için 444 77 11 numaralı Samsung müşteri hizmetleri numarasını arayabilir ve cihazınızın IMEI numarası ile servis durumunuzu takip edebilirsiniz.
Samsung Genel Müdürlük Numarası Kaç?
Samsung genel müdürlük numarası (0212) 467 06 00’dır. Cumartesi ve Pazar günleri haricinde haftanın beş günü 08.00 ila 17.00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz.
Samsung Genel Merkezi Neresi?
Samsung markasının genel merkezi Kore’dir. Ancak Türkiye’de İstanbul ili Eyüp ilçesinde Genel Müdürlük bulunmaktadır.
Samsung Müşteri Hizmetlerini Aramak Ücretli mi?
Samsun müşteri hizmetlerini aradığınızda ek bir ücret ödemeden sadece tarifenizin dakika hakları üzerinden, dakikalarınız yoksa dakika ücretinden ücretlendirilirsiniz.
Samsung Şikayet Hattı
Samsung markasına ait cep telefonu, beyaz eşya ve benzeri gibi elektronik eşyalar ile ilgili ya da hizmetleriyle ilgili tüm şikayetlerinizi Samsung müşteri hizmetleri olan 444 77 11 numaralı hattan müşteri temsilcilerine iletebilirsiniz.
Samsung Müşteri Danışmanı
Samsung müşteri danışmanına bağlanmak, ürün ve hizmetler hakkındaki soru ve sorunlarınızı dile getirmek istiyorsanız 444 77 11 numaralı hatta arayarak anında Samsung müşteri danışmanı ile iletişime geçebilirsiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!