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Güney Koreli Samsung, Galaxy serisi akıllı telefon ve tabletlere yanlışlıkla bir bildirim gönderdi. Kullanıcıların cihazlarını kaybettiklerinde yerini tespit edebilmek için sunulan “Mobil Cihazımı Bul” (Find My Mobile) servisi üzerinden gönderilen bildirim, on binlerce Samsung kullanıcısını korkuttu.

Galaxy kullanıcılarınınn bildirim ekranlarına gelen ve yalnızca “1” ibaresinin yazdığı bildirimle ilgili olarak Samsung cephesinden de açıklama geldi.

Yanlışlıkla gönderilen bildirim, Samsung’un en yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip’in yanısıra Galaxy Note, Galaxy S, Galaxy A ve Galaxy J serisi telefonlarına da gönderildi. Kullanıcıların kafasını karıştıran bu yanlışlıktan, bazı Samsung tablet bilgisayarlar dahil olmak üzere Android O veya daha yeni sürümlerde çalışan Galaxy cihazlarının etkilendiği görüldü.

‘TEST SIRASINDA OLDU, ÖZÜR DİLERİZ’

Samsung’tan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, bu uyarının yanlışlıkla ve "sınırlı sayıda" cihaza gönderildiğini belirtildi. Güney Koreli şirketin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Bu bildirim, dahili test sırasında istemeden gönderilen bir mesaj olarak onaylandı ve cihazınız üzerinde hiçbir etkisi yok. Bu durumun müşterilerimize vermiş olabileceği rahatsızlıklardan dolayı özür diliyoruz ve gelecekte benzer vakaların olmasını önlemek için çalışıyoruz” denildi.

Samsung’un akıllı telefonlarına sunduğu Mobil Cihazımı Bul özelliği, kullanıcıların telefonlarını kaybetmeleri halinde farklı bir cihazdan telefonların konumunu tespit edebilmelerini sağlıyor. Mobil Cihazımı Bul ile kayıp telefonu bulabilmenin yanı sıra telefonun ekranı kilitlenebiliyor veya telefonda bulunan veriler uzaktan yedeklenebiliyor.