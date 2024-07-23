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        Haberler Gündem 3. Sayfa Saldırıya uğradı, KADES kurtardı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Saldırıya uğradı, KADES kurtardı!

        Yalova'da boşanma aşamasındaki karısına bıçak çeken saldırganı polis etkisiz hale getirdi. Genç kadının KADES uygulamasıyla yardım istediği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 14:10 Güncelleme: 23.07.2024 - 14:10
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        Saldırıya uğradı, KADES kurtardı!
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        Yalova'da boşanma aşamasındaki kocasının bıçaklı tehdidine maruz kalan kadın, KADES'ten destek istediği polis ekiplerince kurtarıldı.

        AA'da yer alan habere göre kentte Türk Telekom İl Müdürlüğü'nde çalışan ve boşanma aşamasındaki karısı G.D'yi görmeye giden A.R.D, eşi ve kendisini engellemeye çalışan kurum personellerine bıçak çekti.

        KADES uygulamasıyla yardım isteyen G.D'nin çağrısı üzerine kısa sürede bölgeye giden polis ekibi, "dur" ihtarına uymayarak üzerlerine gelen saldırganı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

        Olay yerine gelen ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan A.R.D'nin ameliyata alındığı öğrenildi.

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