Saldırıya uğradı, KADES kurtardı!
Yalova'da boşanma aşamasındaki karısına bıçak çeken saldırganı polis etkisiz hale getirdi. Genç kadının KADES uygulamasıyla yardım istediği öğrenildi
Yalova'da boşanma aşamasındaki kocasının bıçaklı tehdidine maruz kalan kadın, KADES'ten destek istediği polis ekiplerince kurtarıldı.
AA'da yer alan habere göre kentte Türk Telekom İl Müdürlüğü'nde çalışan ve boşanma aşamasındaki karısı G.D'yi görmeye giden A.R.D, eşi ve kendisini engellemeye çalışan kurum personellerine bıçak çekti.
KADES uygulamasıyla yardım isteyen G.D'nin çağrısı üzerine kısa sürede bölgeye giden polis ekibi, "dur" ihtarına uymayarak üzerlerine gelen saldırganı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.
Olay yerine gelen ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan A.R.D'nin ameliyata alındığı öğrenildi.