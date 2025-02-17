Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Sağlıklı bir kalbe sahip olmak için kalp dostu bu besinleri sofralarınızdan eksik etmeyin!

        Kalp sağlığına faydalı besinler nelerdir?

        Doğal bir şekilde üretilen her türlü sebze ve meyvenin insan sağlığına belli başlı faydaları vardır. Fakat bazı besinler vardır ki kalp sağlığına sağladığı faydalarla ön plana çıkar. İşte o besinlerden bazıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 15:30 Güncelleme: 17.02.2025 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sağlıklı ve zinde bir bedene sahip olabilmenin en temel şartlarından biri, hiç şüphesiz sağlıklı bir kalbe sahip olmaktır. Sağlıklı bir kalbin yolu da sağlıklı beslenmedir.

        • 2

          KALBİ KORUYAN SAĞLIKLI BESİNLER

          1. KUŞKONMAZ

          Düşük kalorili bir gıdadır ve B6 vitamini, folik asit, C vitamini, keratin ve çeşitli lifler içerir. 1 kase haşlanmış kuşkonmaz vücudun günlük B vitamini ihtiyacının yüzde 66’sını karşılar.

        • 3

          2. SARIMSAK

          Güçlü bir antioksidan olan sarımsak, içerisindeki kuversetin sayesinde damar tıkanıklığının önlenmesinde, kan basıncı ile kan yağlarının düşmesinde önemli rol oynar; kolesterolün damarlara zarar vermesini engeller.

        • 4

          3. KIRMIZI ÜZÜM

          Mevsiminde tüketmek kaydıyla çekirdeğinden suyuna kadar tam anlamıyla bir sağlık deposu olan kırmızı üzüm, içerdiği resveratrol sayesinde iyi bir kalp dostu. Özellikle damar sağlığını desteklediği uzun süredir bilinir.

        • 5

          4. YAĞLI BALIKLAR

          Somon, ton, sardalya ve alabalık gibi omega-3 yağ asitlerinden zengin yağlı balıklar kalp sağlığınıza destek verir. Balıklardaki omega-3 yağ asitleri düzensiz kalp atımlarını ve damarlarda tıkanıklığa neden olan plak oluşumunu engeller.

        • 6

          5. DOMATES VE KARPUZ

          Antioksidan özelliği olan laykopeni yüksek oranda içeriği için yapılan araştırmalarda kalp hastalıkları oluşum riskini azalttığı bilinen bir gerçektir.

        • 7

          6. SOYA

          Yüksek protein içeriğinin yanı sıra içerdiği B1, demir, çinko, fosfor, magnezyum sayesinde kalp hastalıklarının engellenmesinde etkili oluyor. Yapılan çalışmalarda düzenli olarak günde 25 gram soya tüketiminin kalp hastalıklarının oluşum riskini azalttığı saptanmıştır.

        • 8

          7. KETEN TOHUMU

          Doymamış yağ asitleri, potasyum, posa, E vitamini ve omega-3 içeriyor. Bu sayede kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkisi bulunuyor. Her gün 1 çorba kaşığı keten tohumunu yoğurt, çorba gibi besinlerin içine katılarak tüketilebilir.

        • 9

          8. ZEYTİNYAĞI

          İçerisindeki tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri sayesinde kan yağlarınızı zeytinyağı ile azaltabilirsiniz. Kötü kolesterolü düşürüp kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterir. Yağ tercihinizi zeytinyağından yana kulanın.

        • 10

          9. MUZ

          Potasyum içeriği nedeniyle bir mineral deposudur. Yüksek tansiyonu ve kötü kolesterolü düşürür.

        • 11

          10. AVOKADO

          Zeytinyağına benzer şekilde tekli doymamış yağ asitlerinden zengin olan avokado hem kolesterol düşürücü etkisi hem de içerdiği potasyum sayesinde kan basıncını dengeleyerek kalp sağlığına katkı sağlar.

          UYARI: Yukarıda belirtilen besinleri, alerjisi, kronik rahatsızlığı olanlar ve hamileler uzman bir hekime danışmadan tüketmemelidir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yıllarca "Baba" dediği insan babasının katili çıktı!
        Yıllarca "Baba" dediği insan babasının katili çıktı!
        Ankara'da sahte içkiden can kaybı 54'e yükseldi!
        Ankara'da sahte içkiden can kaybı 54'e yükseldi!
        Arkadaşını boğdu! Cesetle 36 saat dolaştı!
        Arkadaşını boğdu! Cesetle 36 saat dolaştı!
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        Boşanma davalarına yeni formül
        Boşanma davalarına yeni formül
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Bakanlıktan sarnıç için suç duyurusu ve kaldırma kararı!
        Bakanlıktan sarnıç için suç duyurusu ve kaldırma kararı!
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Rus ve Amerikan heyetleri Suudi Arabistan'da görüşecek
        Rus ve Amerikan heyetleri Suudi Arabistan'da görüşecek
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        Habertürk Anasayfa