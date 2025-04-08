SGK’nın sağlık harcaması yüzde 77 arttı

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2024 yılındaki toplam giderleri 3 trilyon 973 milyar lira olarak gerçekleşti. Harcamaların 2 trilyon 668 milyar lirası emekli aylığı ödemeleri, 981 milyar lirası ise sağlık harcamalarından oluştu.

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2024 yılında enflasyon yüzde 44,38 olarak gerçekleşmesine karşın SGK’nın sağlık harcamalarındaki artış yüzde 77’ye ulaştı. Reel artış yüzde 23’e tırmandı. Sağlık harcamaları 2023 yılında da yüzde 95 oranında artmış ancak o yıl enflasyon yüzde 64,77 olduğu için reel artış yüzde 19 olarak gerçekleşmişti.

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Pandeminin yaşandığı 2020 yılında yüzde 14,60 enflasyona karşılık sağlık harcamaları yüzde 23 oranında arttı. 2021 ve 2022 yıllarındaki sağlık harcamaları artışı ise enflasyonun altında kaldı.

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BİR YILDA KİŞİ BAŞINA 8 DEFA HASTANEYE GİTTİK

Sağlık harcamalarındaki artışta hastanelere giden kişi sayısındaki artışın da katkısı oldu. 2024 yılında hastanelere gidenlerin sayısı yüzde 9 oranında artarak 660 milyonu aştı. Geçen yıl Türkiye’nin nüfusunun 86,5 milyon olduğu dikkate alınırsa her bir kişi yıl içinde ortalama 8 defa hastaneye gitti. Bu sayıya aile hekimliği gibi birinci basamak sağlık merkezlerine gidenler dahil değil.

Kişi başına hastaneye gidiş sayısı 2019 yılında 7 defa iken pandeminin yaşandığı 2020 yılında 4’e kadar düşmüştü. .png HASTANE FATURASI KATLANDI Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı hastanelerde gerçekleştirilen tedaviler karşılığında tahakkuk eden fatura tutarı 2024 yılında yüzde 96 oranında artarak 207,2 milyar liradan 405 milyar liraya çıktı. .png REKLAM Hastane faturalarında en yüksek artış yüzde 114 ile üçüncü basamak devlet hastanelerinde gerçekleşti. Bu artışta, üçüncü basamak hastanelere giden hasta sayısında geçen yıl yaşanan yüzde 21 oranındaki artışın da etkisi oldu. Hasta sayısının yüzde 8 oranında arttığı ve ağır ameliyatların gerçekleştirildiği üniversite hastanelerince düzenlenen fatura tutarı ise yüzde 91 oranında artış kaydetti. ÖZEL HASTANELERDEKİ FİYAT ARTIŞI DURMUYOR SGK ile anlaşmalı hastanelerde hasta başına ortalama maliyet 2024 yılında yüzde 80 oranında artarak 341,47 TL’den 613,66 TL’ye yükseldi. En yüksek artış, son yıllarda olduğu gibi ikinci basamak özel hastanelerde gerçekleşti. Bu hastanelerde hasta başına ortalama maliyet yüzde 82 oranında arttı.

Özel hastaneler ikinci basamak devlet hastanelerine karşılık geliyor. İkinci basamak devlet hastanelerinde hasta başına ortalama maliyet 2024 yılında 333,30 TL olurken, ikinci basamak özel hastanelerde üçe katlanarak 933,99 TL’ye ulaştı. Yüksek masraflı ameliyatların gerçekleştirildiği üniversite hastanelerinde hasta başına maliyet ise 1.549,89 TL olarak gerçekleşti. .png İLAÇ FATURASI YÜZDE 61 ARTTI SGK tarafından tahakkuk edilen reçete sayısı geçen yıl yüzde 5 oranında artarak 504 milyon adete ulaştı. İlaç faturası tutarı ise yüzde 61 oranında artarak 205,4 milyar liradan 330 milyar liraya çıktı. Reçete başına düşen tutar ise yüzde 54 artışla 654,55 TL oldu. .png