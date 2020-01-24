Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hakkında basın açıklaması yaptı. Bakan Koca'nın açıklamalarının satırbaşları şöyle:
"ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK"
"Bölgeden son dönemde bildirilen virüs Corono Virus ailesinden bir alt tip. Ciddiyetle ele alınması gereken bir halk sağlığı sorunu olarak gündemimizde. Hazırlıklarımızı tamamladık.
DSÖ, uluslararası kamu sağlığı acil durumu için erken olduğunu bildirdi. Ancak biz çarşamba günü bakanlığımızda risk değerlendirme toplantısı yaptık. Kurulun tavsiyeleri doğrultusunda önlemleri hayata geçirdik. Sağlık Bakanlığı olarak havalimanları ve limanlarda sağlık personeli bulunduruyoruz. Çin'den gelen tüm uçuşlar için kontrol önlemleri devreye soktuk. Karantina odaları ve sedyeler hazır.
"ÇİNLİ KADIN ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ"
Çarşamba gecesinden itibaren Çin'den gelen uçuşlar ve yolcular için termal taramaya başladık. Şu ana kadar herhangi bir şüpheli duruma rastlamadık. Sıradan grip ve ateş de benzer duruma benzeyebilir. Sizden ricamız, tıbbi neticeyi beklemeden acele haberler yapılmamasıdır. Kamuoyuna uyarılarımızı yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.
Çarşamba gecesi Büyükçekmece'de bulantı, baş ağrısı ve halsizlik nedeniyle başvuran bir kişi tedbiren diğer hastalardan izole edildi. Dünden bu yana ciddi bir bilgi kirliliği oluştu. Hastanın genel durumu iyi olmakla birlikte seyahatten dolayı biz bunu şüpheli durum olarak kabul ettik. Hastanın Çin'den birlikte seyahat ettiği diğer yolcuların hiçbirinde bulguya ve belirtiye rastlamadık. Diğer yolcular ülkelerine döndü. Bu yolcuyu da biz her ihtimale karşı 36 saat gözlem altında tuttuk. Neticesi kesinleşmemekle birlikte hastanın ülkesine dönme talebi üzerine, özel ambulansımızla Çin'e gönderdik.
ALINABİLECEK TEDBİRLER
Halkımızı korumak adına gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektiren bir durum yok.
Enfeksiyon belirtileri arasında ateş, öksürük, solunum güçlüğü bulunabiliyor. Zatürre ve böbrek yetmezliğine neden olabiliyor. DSÖ, hastalığın insandan insana bulaşma hızının diğer hastalıklara göre daha düşük olduğunu açıkladı. Dış ortama dayanıklılığı da düşük olduğu biliniyor. Kişisel hijyen kurallarına riayet edilmesi gerektiğini vurguluyoruz."
SORU-CEVAP
* Test Türkiye'de de yapılıyor. Biz rutin prosedür olarak, DSÖ referans laboratuvarına gönderildikten sonra açıklamalar yapılıyor. Kendi laboratuvarımıza da gönderiyoruz ve önlemlerimizi alıyoruz.
* Gribe göre Corono Virus'un bulaşıcılığının daha düşük olduğunu biliyoruz. Biz tedbirlerimizi alma noktasında hassas davranıyoruz. Çin'den gelen bütün yolculara da DSÖ önermemesine rağmen termal kamerayla inceleme yapıyoruz. 38 derece ve üzeri ateş durumunu inceliyoruz.
* Çin'e seyahat ettiyseniz ve ateş varsa hastaneye başvurun.
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