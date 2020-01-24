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İstanbul Havalimanı'nda termal kontrol!

Çin'de ortaya çıkan ve şu ana kadar 25 kişinin ölümüne neden olan hastalıkla ilgili olarak İstanbul Havalimanı'nda da termal önlem alındı. "Corono Virüsü" nedeniyle Çin'den gelen yolcular termal kameralarla kontrolden geçiriliyor

24.01.2020 - 07:55 | Güncelleme:
Corono virüsü ölümleri
DHA

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde korkuya neden olan "Corono Virüsü" nedeniyle İstanbul Hava Limanı'nda Çin'den gelen yolcular termal kameralarla kontrolden geçiriyor.

Yolcuların yüksek ateş taşıyıp taşımadığını dikkat çeken kontrol, hasta olup olmadıkları konusunda önemli bir ipucu veriyor.

İKİNCİ AÇIKLAMAYA KADAR SÜRECEK

DHA'da yer alan habere göre dün başlayan termal kontrollerin ikinci bir açıklamaya kadar devam edeceği belirtildi. Yapılan kontrol bu sabah basın mensuplarına da sunuldu. Bu arada Çin’de virüs nedeniyle can kaybı 25, enfekte sayısı ise 830’a yükseldi.

 

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