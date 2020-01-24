AA

Çin'de salgına dönüşen yeni tip koranavirüsün ortaya çıktığı, ulaşımın ve kente girişlerin durduğu 11 milyon nüfuslu Vuhan kentinde gıda stoku yapan halk, evlerine kapandı.

25 KİŞİ ÖLDÜ, 830 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

AA'da yer alan habere göre Çin genelinde Hubey başta olmak üzere birçok eyalet, özerk bölge ve özel idari bölgede 830 kişiye bulaşan ve 25 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) ülke sınırlarını aşarak başka yerlerde de görülmeye başlandı.

ÇİN, VUHAN'I KARANTİNAYA ALDI

Enfekte olanların ya Vuhan'da yaşayan ya da bir şekilde burada bulunan kişiler olduğundan yola çıkan Çin hükümeti virüsün başka yerlere yayılımını önlemek amacıyla kentte toplu ulaşım hizmetleriyle bölgeye giriş çıkışların durdurulması uygulamasını başlattı.

TOPLU TAŞIMA, TAKSİ, METRO DURDU

Kentte otobüs, taksi hizmeti, metro seferleri durdurulurken bölgeye girişler yasaklandı, çıkışlar ise özel durumlara bağlandı. Dünyada eşine az rastlanan bu uygulama, Vuhan'dan sonra aynı eyaletteki Huanggang ve Icou kentleriyle civar ilçelere de genişledi.

İŞTE VUHAN'DAKİ SON DURUM

Halkın marketlere akın ettiği ve ulaşımın tamamen durduğu kentte yaşayan Türk vatandaşları, Vuhan'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

HALKA "STOK YAPIN" TALİMATI

İngilizce öğretmeni Burcu Öner, kentte mevcut önlemlerin alınmasının ardından sabah saatlerinde halka stok yapmaları talimatının verildiğini dile getirdi.

"SU SİPARİŞLERİ BİLE DURDU"

Kentteki marketlerin yerel saatle 17.00'den itibaren kapanacağının kendilerine bildirildiğini kaydeden Öner, "Kentte su siparişleri bile durdurulmuş durumdaydı. Marketlerden alabildiğimiz kadar su almaya çalıştık. An itibarıyla halk, Çin devleti ne derse onu uygulamaya çalışıyor. Bir hafta süre verildi" ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR KENDİ İMKANLARIYLA KAÇACAK"

Öner, halkın mevcut önlemlerin bir hafta sonra sona ermesini umduğunu belirterek, "Karantina ortamı daha uzun sürerse 'insanlar kendi yöntemleriyle Vuhan şehrinden kaçmaya çalışacaklar' diye düşünüyorum" yorumunda bulundu.

"MARKETLERDE RAFLAR BOŞALMIŞ DURUMDA"

Kentteki mevcut ortamının halkı marketlere sürüklediğini vurgulayan Öner, burada yaşayanların yoğun alışverişler sonrası boşalan marketlerden bir başkasına koşarak gittiğini söyledi.

"BİR ŞEYLER ALMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Kentte yüksek lisans öğrencisi Hasan Topal da Vuhan'ın kentin dışarıdan izole bir görünümüne geçmesin ilişkin, "Genel olarak şu anda dışarı çıkmamaya çalıyorum. Dün yapılan bildirimden dolayı alışverişimin bir kısmını bugün yaptım. Bir hafta boyunca beni idare eder diye düşünüyorum. Buradaki 10 kadar Türk ile iletişim halindeyim" diye konuştu.

"MASKE VE GÖZLÜK TAKIYORUM"

Vuhan'da yerel hükümetin halka "maske takın" çağrısı sonrası yüzde 95'lere ulaşan maske takma durumuna ilişkin, "Dışarı çıktığımızda sağlık açısından gözlük takmaya çalışıyorum, maskeyi sürekli takıyorum" diyen Topal, kentte otobüs, metro ve tren dahil olmak üzere tüm toplu ulaşımın durdurulduğunu anımsattı.

"BAZI ÇİNLİLER MARKETLERE SALDIRDI"

Topal, kentteki mevcut durumun bitişi için herhangi bir tarih öngörülmediğine işaret ederek, "Halkta bir tedirginlik var. Bazı insanlar aşırı tepki gösterip (marketlere) saldırı durumuna geçti" dedi.

"ÜLKE GENELİNDE TATİLE GİRİLDİ"

Kentte hayatın durma noktasına gelmesi sonrası ilk başta market fiyatlarının zamlandığını ancak hükümetin müdahalesi sonrası bunun düzeltildiğini anlatan Topal, "Alışveriş olarak da bayramdan dolayı sıkıntı vardı. Çoğu yer boşaldı. Bugünden itibaren bir şeyler almak gayet zor. Yakın çevremdeki bütün iş yerleri tatile girdi. Marketlerin tamamı faal değil. Bir kısmı açık, bir kısmı tatile girdi" diye konuştu.

Hubey eyaletindeki Vuhan, Huanggang, Icou, Şienning kentleri ile ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang kentlerinde metro, otobüs ve feribot seferleri geçici olarak durdurulmuştu.