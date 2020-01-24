24 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni koronavirüs salgınının engellenmesi ve kontrol altına alınmasına yardım etmek üzere 14 uzmandan oluşan araştırma ekibinin kurulduğunu açıkladı.
Bakanlığın, Ulusal Sağlık Komisyonu ve çeşitli departmanlarla oluşturduğu araştırma ekibi, virüsün izini, bulaşıcılığını, tespit yöntemlerini, genetik evrimini araştıracak ve aşı geliştirilmesi yönünde destek verecek.
Araştırma ekibine, ülkede 2003'te patlak veren şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) salgınına karşı mücadelesiyle tanınan bilim insanı Cong Nanşan liderlik edecek.
WUHAN'A YAPILACAK HASTANENİN TASARIM PLANLARI TAMAMLANDI
Ulusal Sağlık Komisyonu yaptığı açıklamada, 2019-nCoV salgını altındaki Vuhan kentinde ihtiyaca binaen bin yataklı hastanenin inşa edileceğini de duyurdu.
Pekin'de 2003'te bir haftada inşa edilen hastanenin kopyası olacağı belirtilen açıklamada, yeni hastanenin tasarım planlarının tamamlandığı kaydedildi.
İnşası 3 Şubat'tan önce tamamlanacak hastanenin 25 bin metrekarelik alanı kaplayacağı bildirildi.
Bu arada Pekin'deki en önemli turistik destinasyonlardan Yasak Saray ile kentteki Ulusal Kütüphane, Çin Ulusal Sanat Müzesinin de yarından itibaren salgınla mücadele önlemleri çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeyeceği belirtildi.
HUBEY'DE TOPLU ULAŞIMIN DURDUĞU KENT SAYISI 13'E ÇIKTI
Çin basınındaki haberlere göre, Hubey eyaletinde toplu ulaşımın durduğu irili ufaklı kent sayısı 13'e çıktı.
Bu kapsamda Vuhan, Huanggang, Icou, Şienning kentleriyle ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang, Cingmın, Huangşı, Dangyang, Inşı, Şiaogan kentlerinde metro, otobüs ve feribot seferleri geçici olarak durduruldu.
Ülkenin finans kenti Şanghay'da ise salgına karşı kentin en sıkı kontrol önlemleri alacağı bildirildi. Hastalığın yayıldığı bölgelerdeki kişiler izole edilecek ve 14 gün gözetim altında tutulacak.
Kentteki tüm yol girişlerinde sağlık taramaları yapılacak ve tüm kamusal etkinlikler geçici olarak durdurulacak.
Çin'de 12 Aralık'ta Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, ülke genelinde 25 kişinin ölümüne neden oldu ve 830 kişiye bulaştı.
Öte yandan salgından etkilenen 35 hasta taburcu edildi.
KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ
Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.
NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken; ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.
Yeni tip koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.
Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.
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