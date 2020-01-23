23 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve şiddetli akut solunum yolu sendromuyla (SARS) yüzde 80 benzerlik taşıyan yeni tip koronavirüsün neden olduğu hastalık yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı iki kat arttı. Virüse bağlı ölü sayısı 9 iken 24 saatten daha kısa bir süre içinde 17'ye ulaştı.
Koronavirüs bulaşan insan sayısı 571'e yükselirken, virüs bulaşan kişilerden 95’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İnsandan insana bulaşan yeni tip koronavirüsün Wuhan'da deniz ürünleri pazarında hayvandan insana geçmesiyle başladığı iddia edildi.
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ACİL DURUM TOPLANTISI YAPTI
Dün Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İsviçre Cenevre'de acil durum toplantısı yaptı. DSÖ Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hekimlerin daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduklarını söyledi.
Ghebreyesus, "Uluslararası endişe duyulan bir halk sağlığı acil durumunun ilan edilip edilmeyeceğine dair karar, son derece ciddiye aldığım ve yalnızca tüm kanıtları uygun şekilde göz önünde bulundurarak yapmaya hazır olduğum bir karardır" açıklamasında bulundu.
571 KİŞİYE BULAŞTI
DSÖ doktorları, virüsün stabil olduğunu ve herhangi bir olağandışı aktivite göstermediğini bildirdi. Doktorlar, salgını 2003'teki 2 ila 7 günlük kısa bir kuluçka dönemi olan SARS salgını ile karşılaştırdı. Uzmanlara göre; SARS'ın 456 kişiye yayılması neredeyse iki ay sürdü. 2019 koronavirüsü ise bir aydan az bir sürede 571 kişiye bulaştı.
KORONAVİRÜS NASIL YAYILIYOR?
Koronavirüsler, hayvanlardan insanlara bulaşabilen bir mikrop ancak yeni tip koronavirüs insanlardan insanlara solunum yolu aracılığıyla bulaşıyor. Bu noktada Wuhan'daki hükümet yetkilileri, dün yaptıkları açıklamada koronavirüs salgını ile daha iyi mücadele etmek için otobüs, tren, uçak ve feribot dahil olmak üzere tüm toplu taşıma araçlarını askıya aldıklarını duyurdu. Yetkililer ayrıca, özel koşullar olmadıkça vatandaşlardan şehri terk etmemelerini istedi. Yerel yetkililer, halka açık yerlerdeki insanların hastalığa maruz kalmasını önlemek için maske takmaları gerektiğini duyurdu.
Yeni tip koronavirüs gribe benziyor ve öksürük, ateş, solunum zorluğu ve zatürreye neden olabiliyor.
SAĞLIK BAKANI KOCA: HAZIRLIĞIMIZ VAR
Çin'in Wuhan şehrinden Türkiye'nin hava yolu şirketlerinin seferi bulunmadığını ancak Çin hava yollarının haftada 3 defa sefer yaptığını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hudut ve Sahiller Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün bu noktada ilk günden itibaren yoğun bir gayreti var" dedi.
Havaalanlarında denetleme merkezleri ve karantina odaları bulunduğunu söyleyen Koca, "Gelen hastaların ateş, öksürük ve nefes güçlüğü olma durumunda arkadaşların, sağlık ekibinin özellikle denetim yaptığı, riskli bir hastayı da karantina odamıza alıp özel ambulansla belirlenen hastaneye götürülmesi şeklinde bizim şu an bir hazırlığımız var" şeklinde konuştu.
Bakan Koca, daha önce de benzer bir durum olarak SARS gribi vakalarının ve termal kameraların devrede olduğu dönemlerin yaşandığını hatırlatarak, "Şu an Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama bu anlamda da termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptığımızı özellikle söylemek istiyorum. Tedirgin olunmaması, bu anlamda tedbirlerin alındığını, şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirtmek istiyorum" açıklamasında bulundu.
THY UÇAĞINDA ŞÜPHELİ YOLCU
AA'nın haberine göre; Dün THY'den gerçekleştirilen İstanbul-Bogota-Panama seferindeki Çin uyruklu bir yolcuya koronavirüsü şüphesiyle sağlık incelemesi yapıldı. İncelemelerin ardından yolcuda ilgili virüse rastlanmadığı duyuruldu. THY'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlgili ülkenin sağlık bakanlığı tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda yolcumuzun sağlık durumunun iyi olduğu ve koronavirüsünü taşımadığı anlaşılmıştır."
DSÖ HASTALIĞIN YAYILMAMASI İÇİN TAVSİYELERDE BULUNDU
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) virüsün bulaşma riskini azaltmak için önerilerde bulundu:
* Akut solunum yolu enfeksiyonları olan kişilerle yakın temastan kaçınmak,
* Özellikle hasta insanlar veya çevresi ile doğrudan temas ettikten sonra sık sık el yıkamak,
* Çiftlik veya vahşi hayvanlarla korunmasız temastan kaçınmak,
* Akut solunum yolu enfeksiyonu semptomları olan kişiler öksürürken görgü kurallarını uygulamalıdır (mesafeyi korumalı,
öksürürken ve hapşırırken tek kullanımlık kağıt mendil veya kıyafetlerle ağız ve burun kapatılmalı ve eller yıkanmalı),
* Sağlık kuruluşlarında, hastanelerde, özellikle acil servislerde standart enfeksiyon önleme ve kontrol uygulamalarını artırmak.
DSÖ EN SON EBOLA SALGININDA KÜRESEL SAĞLIK ACİL DURUMU İLAN ETMİŞTİ
Georgetown Üniversitesi O’Neill Ulusal ve Küresel Sağlık Hukuku Enstitüsü profesörü ve fakülte direktörü Lawrence Gostin, "Dünya Sağlık Örgütü (WHO) en son Doğu Kongo'da 2.000'den fazla insanı öldüren ebola salgını nedeniyle küresel sağlık acil durumu ilan etmişti. Ayrıca 2016'da Zika virüsü, 2009'da H1N1 domuz gribi ve 2014'te çocuk felci ve ebola salgınları için küresel acil durum ilan etmişti" dedi.
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