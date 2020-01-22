Demet Demirkır demetdemirkir@haberturk.com

Çin’de ortaya çıkan ve şimdiye dek 9 kişinin ölümüne yol açan koronavirüs (coronavirüs - nCoV) nedeniyle tüm dünya diken üstünde. SARS (Şiddetli akut solunum yolu sendromu)'a yüzde 80 benzerliği bulunan yeni tip koronavirüs 440 kişide tespit edildi. Ölümcül virüs, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı ve Japonya, Tayland ile Kuzey Kore'den sonra en son Amerika'nın Washington eyaletindeki bir kişide tespit edildi. Gizemli hastalık, solunum yoluyla insandan insana bulaşıyor. Bu da 'Risk altında mıyız?' sorusunu gündeme getiriyor. Uzmanlar, Türkiye'nin koronavirüs açısından risk altında olmadığını belirterek, yine de tüm hazırlıkların yapıldığını söylüyor.

Henüz aşısı veya ilacı bulunmayan koronovirüs ile ilgili Tayvan, Çin'e, ana karada ortaya çıkan yeni bir koronavirüs salgınıyla ilgili tüm bilgileri vermesi ve virüsün yayılmasını engellemek için Tayvan'la çalışması çağrısında bulundu. Kuzey Kore ise koronavirüs salgının ortaya çıkması üzerine, yabancı turistlerin ülkeye girişini geçici olarak durdurdu.

Virüsün bir hastanın başka bölgeye geçişiyle çok kolay taşınabildiğini söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Şu an Türkiye için herhangi bir risk söz konusu değil" diyerek, Dünya Sağlık Örgütü ile irtibatta olduklarını ve bütün hazırlıkları yaptıklarını belirtti.

KORONAVİRÜS NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre; Koronavirüsler (nCoV),Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir. Uzmanlar, 9 kişiyi öldüren koronavirüsün, insanlarda daha önce tanımlanmamış yeni bir virüs olduğunu kaydetti.

Koronavirüsler hayvanlardan insanlara bulaşıyor. Yapılan araştırmalar SARS'ın misk kedilerinden insanlara ve MERS'in de develerden insanlara bulaştığını buldu. Bilinen birkaç koronavirüs ise insanları enfekte etmiyor. Ancak yeni koronavirüs insandan insana bulaşabiliyor.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ

Koronavirüs enfeksiyon belirtileri arasında solunum semptomları, ateş, öksürük, nefes darlığı ve solunum güçlüğü bulunuyor. Daha ciddi vakalarda ise, zatürre, ciddi akut solunum sendromu, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm görülebiliyor.

ET VE YUMURTALARI İYİCE PİŞİRİN

Dünya Sağlık Örgütü, enfeksiyonun yayılmasını önlemek için standart önerilerde bulunuyor. Buna göre; düzenli el yıkama, öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burnun kapatılması, et ve yumurtaların iyice pişirilmesi yer alıyor. Ayrıca öksürme ve hapşırma gibi solunum yolu rahatsızlığı belirtileri gösteren kişilerle yakın temastan kaçınmak gerekiyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) de, Çin'in Hubei Eyaleti, Wuhan kentinde görülen yeni koronavirüsün neden olduğu salgını yakından izliyor. ABD de dahil olmak üzere bir dizi ülke, Wuhan'dan gelen yolcuları aktif olarak tarıyor.

ENFEKSİYONUN KAYNAĞI NE?

Başlangıçta, Wuhan'daki salgında bulunan hastaların çoğunun, büyük bir deniz ürünleri ve hayvan pazarından enfeksiyon kaptıklarını bildirildi. Bununla birlikte, sayıca giderek artan vakaların tamamının hayvan pazarlarına maruz kalmadıkları bildirildi. Bu da bu virüsün insanlar arasında yayılabileceğini ortaya koydu. Sağlık yetkilileri, yeni koronavirüs ile ilgili durumun hala belirsiz olduğunu vurguluyor. Çin'de 9 ölüme neden olan hastalık ciddi hastalık olarak bildirilirken, enfekte olan diğer hastalarda ise hastalığın daha hafif seyrettiğini görüldü ve hastalar taburcu edildiler.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, web sitesinde koronavirüsü anlamak için devam eden araştırmalar olduğunu belirterek, bunun hızla gelişen bir durum olduğunu ve bilgiler geldikçe sayfanın güncelleneceğini duyurdu.

2019 koronavirüsün nasıl yayıldığı, ilişkili hastalığın şiddeti ve virüsün diğer özelliklerini öğrenmek için araştırılmalar yapılıyor. CDC, bunun mevcut bilgilere dayanarak ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu düşünüyor ve proaktif hazırlık önlemleri alıyor.

KORONAVİRÜS HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

* Çin'in Wuhan şehrinde ilk kez yeni bir koronavirüsün neden olduğu pnömoni (zatürre) salgını devam ediyor.

* Virüsün insanlar arasında ne kadar kolay yayıldığı belli değil ancak kişiden kişiye yayılma meydana geliyor.

* Ön bilgiler yaşlı yetişkinlerin ve altta yatan sağlık sorunları olan kişilerin bu virüsten kaynaklanan ciddi hastalık riski altında olabileceği düşünülüyor.

* Çin Wuhan'a seyahat edenler, hasta insanlar, hayvanlar (canlı veya ölü) ve hayvan pazarlarıyla temastan kaçınmalıdır.

* Wuhan'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne ve diğer ülkelere seyahat edenlere varışta sağlık ve seyahat geçmişi hakkında sorular sorulabilir.

GEZGİNLER KENDİLERİNİ VE BAŞKALARINI KORUMAK İÇİN NE YAPABİLİR?

* Hasta insanlarla temastan kaçının.

* Hayvanlardan (canlı veya ölü),hayvan pazarlarından ve pişmemiş et gibi ürünlerden kaçının.

* Ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkayın. Sabun ve su yoksa, alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanın.

* Yaşlı gezginler ve altta yatan sağlık sorunları olanlar daha şiddetli hastalık riski altında olabilir. Bu yüzden bu kişiler Wuhan'a seyahatlerini sağlık uzmanlarıyla görüşmelidir.

* Wuhan'a seyahat ettiyseniz ve ateş, öksürük veya nefes almada zorluk çekiyorsanız;

- Derhal tıbbi yardım alın. Bir doktorun muayenehanesine veya acil servise gitmeden önce arayın ve son seyahatiniz ile belirtileriniz hakkında bilgi verin.

- Başkalarıyla temastan kaçının.

- Hastayken seyahat etmeyin.

- Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu bir mendille veya kolunuzla (ellerinizle değil) kapayın.

- Ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkayın ya da el dezenfektanı kullanın.

Kaynak: https://www.who.int/health-topics/coronavirus

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html#risk-assessment

https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/alert/novel-coronavirus-china